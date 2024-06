Top 5 opções de pré treino para malhar com energia em 2024  

Os pré-treinos fornecem carboidratos extras ao corpo que funcionam como uma espécie de combustível para a geração de energia (Foto: Divulgação)







Publicada em 18/06/2024

A suplementação é uma forte aliada daqueles que buscam melhorar a performance e aumentar os resultados na musculação. Para os amantes do mundo fitness, muitas vezes encontrar o alimento ou suplemento correto para consumir antes da atividade física é um desafio. Por isso, neste artigo você encontra cinco opções de pré treino para aumentar a sua energia durante a musculação, corrida, natação ou a atividade que você deseja focar em 2024.

Veja os pré treinos mais buscados abaixo:

Insane Demons Lab

Tomahawk Fullife

Prohibido 3VS Nutrition

Max Titanium Égide

Exquenta +Mu

➡️ Vamos descobrir mais sobre cada uma das opções de pré treino?

O que é um pré treino?

Em termos simples, um pré-treino é um suplemento formulado com ingredientes projetados para aumentar seus níveis de energia, resistência e foco durante o treino.

Quais são os principais ingredientes de um pré treino?

A maioria contém uma combinação de cafeína e outros ingredientes como Beta Alanina, Arginina, BCAAs, Taurina e etc. Veja,abaixo, para que serve cada componente:

Beta Alanina: Aminoácido que ajuda na melhoria do desempenho e reduz a fadiga muscular.

Arginina: Aminoácido que ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico, promovendo a vasodilatação e aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos.

BCAAs: Os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina podem ajudar na recuperação muscular, reduzir a fadiga e melhorar o desempenho durante o treino.

Taurina: Outro tipo de aminoácido que pode ajudar a melhorar a resistência e reduzir a fadiga muscular durante o exercício.

Opções de pré treino para tomar em 2024

O Insane Clown Demons Lab é um excelente pré treino para quem busca por explosão e aumento de foco durante as atividades físicas. O produto possui mais ingredientes, o que pode ser um impeditivo para quem quer um fórmula mais pura.

Pré treino Insane Original Demons Lab Pré treino Insane Original Demons Lab O pote possui 350g e está disponível nos sabores blueberry, frutas vermelhas, kiwi com morango e tutti frutti. Comprar na Amazon

A dose recomendada de 7mg do Insane Clown Demons Lab conta com Beta-Alanina (2.000mg), L-Arginina (1.000mg), Taurina (1.000mg), Cafeína (400mg), Glicerol (1.000mg) e algumas outras como as Vitaminas B6, B12 e D2.

O pré treino Tomahawk da Fullife possuir uma fórmula poderosa, contendo aminoácidos como Arginina, Beta-alanina, Citrulina e Taurina, além de cafeína e Inositol para te dar a energia e o foco necessários para superar seus limites.

Tomahawk Fullife Tomahawk Fullife O pote possui 380g e está disponível no sabor maçã verde. Comprar na Amazon

O pote rende até 50 doses e conta com L-Arginina, Beta-Alanina, L-Citrulina, Inositol, Taurina, Cafeína, Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B6 (piridoxina) e Vitamina B12 (cianocobalamina).

O Prohibido Hardcore 3VS Nutrition é considerado por muitos o melhor pré treino de 2024, sendo inclusive um dos mais buscados pelos consumidores. A fórmula do suplemento é composta por seis ingredientes principais: beta alanina, arginina, creatina, taurina, l-tirosina, palatinose.

Prohibido 3VS Nutrition Prohibido 3VS Nutrition O pote possui 360g e está disponível nos sabores citrus, maçã verde, ponche de frutas, margarita de morango, algodão doce e bubble gum. Comprar na Amazon

Entre as principais funções do pré-treino estão mais força e resistência, menos fadiga, aceleração do metabolismo e aumento da concentração.

A Max Titanium vem se consolidando no mercado de suplementação e seus produtos possuem ótima aceitação do público, além de ter um excelente custo-benefício. O pré treino Égide é uma ótima opção para quem deseja tornar seus treinos mais intensos.

Égide Max Titanium Égide Max Titanium O pote possuir 300g está disponível nos sabores limão, açaí com guaraná, frutas vermelhas, frutas silvestres e abacaxi com manga. Comprar na Amazon

Entre os componentes da fórmula estão cafeína 200mg, taurina 1.200mg, tirosina 263mg, arginina 1.000mg e 2.000mg de Beta-Alanina em cada dose. A recomendação de uso para maiores de 19 anos é de uma dose máxima de 6g por dia, que pode ser fracionada em porções menores ao longo do dia.

O Exquenta é o pré treino da linha Muke voltado para aqueles que buscam uma melhora em performance. Ele contém ingredientes selecionados carinhosamente para dar uma acelerada no seu metabolismo, tirar aquela sensação de fadiga e então te ajudar a ter um melhor rendimento na atividade física

Exquenta +Mu Exquenta +Mu Pote de 300g disponível no sabor Pink Lemonade. Comprar na Amazon

Consumo recomendado logo antes do exercício, seguindo a dose indicada na embalagem: 4 scoops (20g) para cada 200ml de água.

O que tomar de pré-treino: Veja dicas de lanches

Agora que você já viu as opções de pré treino para tomar em 2024 como suplementos, chegou a hora entender também sobre como a alimentação também pode ser uma super aliada nesse processo. Carboidratos complexos, como aveia, batata doce ou arroz integral, são uma ótima opção para se comer minutos antes do treino para garantir mais energia e disposição. Você deve também incluir algumas proteínas na sua refeição, tais como frango, peixe, ou tofu. E não se esqueça de se manter hidratado bebendo muita água ao longo do dia.

Antes do treino, a prioridade deve ser consumir carboidratos, que são alimentos mais energéticos.<br>

Alguns lanches podem ser:

Pão de forma com doce de leite ou geleia;

Vitamina de banana com aveia, leite e canela

Iogurte natural com mel e granola

Em geral, a sugestão dos profissionais da saúde é incluir carboidratos, proteínas magras e gorduras saudáveis em sua refeição pré-treino para fornecer ao corpo a energia necessária. Não se esqueça de buscar um nutriciosta para se certificar do melhor alimento e suplementos para os seus objetivos!

Outras dúvidas sobre o uso do pré treino

Como tomar o pré treino?

Você pode tomar o pré treino 20-30 minutos antes da atividade física, junto com a bebida de sua preferência, de acordo com as especificações do rótulo.

Quanto tempo dura o pré treino?

Os efeitos do pré treino podem durar até 4 horas.

Posso usar pré treino todos os dias?

Sim, pode tomar pré treino todos os dias, desde que não exceda a dose recomendada. Se usar pré treino todos os dias, é melhor fazer um ciclo a cada 4-8 semanas para permitir que o seu corpo se ajuste.

Quais são os efeitos colaterais do pré treino?

O efeito secundário mais comum do pré treino é o nervosismo ou a ansiedade. Isto é normalmente causado pelo excesso de cafeína. Se experimentar estes efeitos secundários, é melhor reduzir a dosagem ou tomar o produto junto com alguma das refeições principais.