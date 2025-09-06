menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Terceira tarefa do Internacional é fazer a bola encontrar as redes adversárias

Falta de gols, principalmente dos atacantes, preocupa a comissão técnica

Vitinho comemora o gol da vitória
imagem cameraVitinho tem sete gols em 33 partidas pelo Colorado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 06/09/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com mais sete dias até a volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional trabalha uma série de tarefas para reorganizar o time. Se a primeira é encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo, e a segunda, arrumar a defesa, a terceira é fazer a bola chegar à frente e encontrar as redes adversárias. Isso porque o ataque alvirrubro tem sido inoperante nesta temporada, como mostrou o Lance!.

Os atacantes colorados marcaram 34 dos 67 gols do Inter 2025. Enner Valencia, Rafael Borré e Vitinho lideram, com sete cada. Depois, aparecem Carbonero, cinco, Ricardo Mathias, quatro, Gustavo Prado, dois, e Wanderson e Wesley, que não estão mais no Beira-Rio, com um cada. O artilheiro é Alan Patrick, com 15 bolas na rede.

Arrumar o meio para a bola chegar

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo passado (31), o técnico Roger Machado foi questionado sobre qual seria a prioridade para a parada para a Data Fifa. O treinador resumiu:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita pela defesa e pelo meio-campo] e a finalização e acabamento da jogada [responsabilidade do meio e do ataque]. Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.

Em outras palavras, o diagnóstico é de que a bola está chegando com pouca qualidade, tanto ao meio quanto ao ataque. O que dificulta a jogada final. Ou seja, essa é uma das tarefas mais importantes desses dias.

E a recuperação será feita em duas partes:

  1. aprimorar as construções das jogadas para a bola chegar aos homens de frente;
  2. e qualificar as finalizações, para que a bola comece a entrar.

Resta saber se aas tarefas serão completadas nos dias de atividades no CT Parque Gigante. O Inter só volta a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras, na Allianz Arena.

Os números dos atacantes

JogadorJogosGolsMédia

Enner Valencia

32

7

0,22

Rafael Borré

33

7

0,21

Vitinho

33

7

0,21

Carbonero

25

5

0,20

Ricardo Mathias

17

4

0,23

Gustavo Prado

22

2

0,09

Wesley (vendido ao Al-Rayyan-CAT)

38

1

0,02

Wanderson (hoje no Cruzeiro)

9

1

0,11

Lucca (a caminho do Ceará)

12

0

0

Ricardo Mathias, atacante do Internacional
Ricardo Mathias tem a melhor média, com quatro gols em 17 jogos (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

circulo com pontos dentroTudo sobre

