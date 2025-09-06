Com mais sete dias até a volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional trabalha uma série de tarefas para reorganizar o time. Se a primeira é encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo, e a segunda, arrumar a defesa, a terceira é fazer a bola chegar à frente e encontrar as redes adversárias. Isso porque o ataque alvirrubro tem sido inoperante nesta temporada, como mostrou o Lance!.

Os atacantes colorados marcaram 34 dos 67 gols do Inter 2025. Enner Valencia, Rafael Borré e Vitinho lideram, com sete cada. Depois, aparecem Carbonero, cinco, Ricardo Mathias, quatro, Gustavo Prado, dois, e Wanderson e Wesley, que não estão mais no Beira-Rio, com um cada. O artilheiro é Alan Patrick, com 15 bolas na rede.

Arrumar o meio para a bola chegar

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo passado (31), o técnico Roger Machado foi questionado sobre qual seria a prioridade para a parada para a Data Fifa. O treinador resumiu:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita pela defesa e pelo meio-campo] e a finalização e acabamento da jogada [responsabilidade do meio e do ataque]. Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.

Em outras palavras, o diagnóstico é de que a bola está chegando com pouca qualidade, tanto ao meio quanto ao ataque. O que dificulta a jogada final. Ou seja, essa é uma das tarefas mais importantes desses dias.

E a recuperação será feita em duas partes:

aprimorar as construções das jogadas para a bola chegar aos homens de frente; e qualificar as finalizações, para que a bola comece a entrar.

Resta saber se aas tarefas serão completadas nos dias de atividades no CT Parque Gigante. O Inter só volta a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras, na Allianz Arena.

Os números dos atacantes

Jogador Jogos Gols Média Enner Valencia 32 7 0,22 Rafael Borré 33 7 0,21 Vitinho 33 7 0,21 Carbonero 25 5 0,20 Ricardo Mathias 17 4 0,23 Gustavo Prado 22 2 0,09 Wesley (vendido ao Al-Rayyan-CAT) 38 1 0,02 Wanderson (hoje no Cruzeiro) 9 1 0,11 Lucca (a caminho do Ceará) 12 0 0