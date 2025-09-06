Terceira tarefa do Internacional é fazer a bola encontrar as redes adversárias
Falta de gols, principalmente dos atacantes, preocupa a comissão técnica
Com mais sete dias até a volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional trabalha uma série de tarefas para reorganizar o time. Se a primeira é encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo, e a segunda, arrumar a defesa, a terceira é fazer a bola chegar à frente e encontrar as redes adversárias. Isso porque o ataque alvirrubro tem sido inoperante nesta temporada, como mostrou o Lance!.
Os atacantes colorados marcaram 34 dos 67 gols do Inter 2025. Enner Valencia, Rafael Borré e Vitinho lideram, com sete cada. Depois, aparecem Carbonero, cinco, Ricardo Mathias, quatro, Gustavo Prado, dois, e Wanderson e Wesley, que não estão mais no Beira-Rio, com um cada. O artilheiro é Alan Patrick, com 15 bolas na rede.
Arrumar o meio para a bola chegar
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo passado (31), o técnico Roger Machado foi questionado sobre qual seria a prioridade para a parada para a Data Fifa. O treinador resumiu:
– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita pela defesa e pelo meio-campo] e a finalização e acabamento da jogada [responsabilidade do meio e do ataque]. Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.
Em outras palavras, o diagnóstico é de que a bola está chegando com pouca qualidade, tanto ao meio quanto ao ataque. O que dificulta a jogada final. Ou seja, essa é uma das tarefas mais importantes desses dias.
E a recuperação será feita em duas partes:
- aprimorar as construções das jogadas para a bola chegar aos homens de frente;
- e qualificar as finalizações, para que a bola comece a entrar.
Resta saber se aas tarefas serão completadas nos dias de atividades no CT Parque Gigante. O Inter só volta a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras, na Allianz Arena.
Os números dos atacantes
|Jogador
|Jogos
|Gols
|Média
Enner Valencia
32
7
0,22
Rafael Borré
33
7
0,21
Vitinho
33
7
0,21
Carbonero
25
5
0,20
Ricardo Mathias
17
4
0,23
Gustavo Prado
22
2
0,09
Wesley (vendido ao Al-Rayyan-CAT)
38
1
0,02
Wanderson (hoje no Cruzeiro)
9
1
0,11
Lucca (a caminho do Ceará)
12
0
0
