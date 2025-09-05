Segunda tarefa do Internacional é arrumar a defesa

Com mais oito dias para trabalhar até a volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem uma série de tarefas para reorganizar o time. Se a primeira é encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo, a segunda é arrumar a defesa. O setor tem mostrado instabilidade, levando o Colorado a uma média de 1,09 gol por partida, ficando entre as sete piores dos 20 clubes da Primeira Divisão – reunindo jogos pelos estaduais, copas (do Nordeste, do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Mundial de Clubes) e Brasileirão.

A mediana alvirrubra está próxima à do lanterna Sport, que tomou 1,16 por duelo. A melhor média é do Flamengo, com 0,55. A pior fica com o Juventude, com 1,66.

Sinais de mudança pela frente

Na coletiva após a vitória sobre o Fortaleza, no domingo (31), o técnico Roger Machado falou a necessidade de mudanças. Não adiantou o que pretende fazer nos trabalhos durante a Data Fifa, mas deu sinais de que a defesa está na mira. Comentou o comandante:

– Um time que quer estar entre os cinco primeiros não pode tomar em média mais de um gol por partida.

E Roger está certo. No Brasileirão, do Flamengo (média 0,55), primeiro, ao Botafogo (0,86), quinto, todos tomaram menos de um gol. Se formos para os dez primeiros, somente Mirassol (1,31), sexto, Bragantino (1,22), oitavo, e Inter (1,09), décimo, viram mais de uma bola balançar as redes por confronto.

Como arrumara defesa

Vitão é peça chave no setor (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Além de trabalhos técnicos com bola, para ter mais atenção nas bolas paradas e ajustar o posicionamento para marcação, por exemplo, o comandante alvirrubro pode pensar em alterar peças. Sem laterais com características de marcação, essas mudanças teriam que vir na zaga.

Uma das esperanças é o retorno de Gabriel Mercado, que sentiu a panturrilha direita na partida de volta contra o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o argentino à disposição, ele poderia formar a zaga com Vitão ou então montar um trio defensivo, com o camisa 4 e Juninho, num 3-5-2, que apesar de, normalmente, ser mais ofensivo, pode funcionar também para reforçar a defensa.

Outra opção seria a entrada de um volante mais marcador para a primeira posição o meio-campo, como era Fernando. O problema é que falta um nome com essas características. Richard não mostrou ser essa peça. Thiago Maia apesar de demonstrar evolução desde que assumiu o posto, ainda não chegou ao nível do ex-camisa 5. Luis Otávio talvez possa ser esse cara, se pensarmos mais no desarme.

Um volante a mais pode ser a solução

A terceira alternativa seria reforçar a marcação no meio. Ou seja, ter dois volantes mais defensivos. Ou seja, ter uma dupla como Thiago Maia e Luis Otávio; Thiago Maia e Richard; ou até recuando um pouco mais Alan Rodríguez.

Enfim, essas possibilidades, e, possivelmente, outras, estão na mesa e provavelmente serão testadas até a próxima sexta (12) nos treinos no CT Parque Gigante. O confronto com o Palmeiras será no sábado (13), às 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena.