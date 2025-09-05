Internacional ainda pode perder atacante para o mundo árabe

Após vender Wesley para o Al-Rayyan, do Catar, o Internacional ainda pode perder o atacante Ricardo Mathias para o mundo árabe. Com a janela para o Oriente Médio aberta até a terça-feira (10), é possível que o Al-Nassr, da Arábia Saudita, volte a apresentar uma proposta pelo jogador de 19 anos. Não é de se surpreender se outro clube da região faça oferta pelo atleta.

O centroavante de 1m92cm de altura tem 22 jogos com a equipe do técnico Roger Machado este ano. Ao todo, marcou cinco gols com a camisa do time profissional.

Oferta de 7 milhões de dólares

Despertando interesses desde as categorias de base, principalmente por conta de suas convocações para a Seleção Brasileira, Mathias chegou a ser observado pelo Manchester United este ano. O clube britânico, porém, não chegou a fazer contato nem apresentar uma proposta ao Colorado. Quem o fez foi o Al-Nassr, time do português Cristiano Ronaldo e do senegalês Sadio Mané.

Os sauditas ofereceram, a cerca de pouco mais de um mês, 7 milhões de dólares, cerca de R$ 37,9 milhões no câmbio atual. O valor ficou abaixo do pretendido pelo Alvirrubro e foi recusado pela direção, que não fechou as portas da negociação.

Como a janela para o Oriente Médio só fecha na próxima terça, ainda há possibilidade de nova investida. O Inter detém 60% dos direitos federativos do camisa 49, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária, de São Paulo.

Direitos federativos são divididos

Após a vitória sobre o Fortaleza, no domingo passado (31), no Beira-Rio, o atacante comentou sobre uma possível saída na zona mista.

– As coisas que acontecem fora de campo eu deixo para o meu empresário. Nem quero saber disso. Meu trabalho é aqui no Inter, tenho a cabeça aqui e a minha tendência é evoluir cada vez mais – comentou, para depois completar sobre a disputa de vaga com Rafael Borré e Enner Valencia:

– Estou feliz. Tenho apenas 19 anos, estou trabalhando bastante para buscar meu espaço e, hoje, posso dizer que sou titular no Inter. É muito gratificante para mim.