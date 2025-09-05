Internacional reduz déficit em mais de R$ 90 milhões

Os números ainda não são os ideais, mas o trabalho da atual gestão para equilibrar as contas o Internacional começa a dar alguns resultados. Nos primeiros seis meses de 2025, o Colorado registrou um déficit de R$ 27 milhões. O total representa uma queda expressiva ante ao prejuízo de R$ 120 milhões em igual período do ano passado.

Procurada, a direção alvirrubra preferiu não se manifestar, alegando respeito ao Conselho Deliberativo que analisará o balanço.

Aumento de receitas e contenção de gastos,

O Inter conseguiu melhorar os resultados no primeiro semestre devido à atuação em duas frentes. Por um lado, buscou o aumento das receitas, principalmente com direitos de TV e patrocínio – inclusive exclusivos para as equipes de base e feminina. De outro, na contenção de gastos, sobretudo no futebol. Mesmo tendo contratado 11 reforços este ano, todos foram jogadores mais baratos do que aqueles que desembarcaram em 2024.

Vale notar que o saldo negativo do ano passado foi provocado também pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul – e o Inter – em maio. Com o Beira-Rio alagado e o CT Parque Gigante destruído, os treinos e os jogos ficaram paralisados por mais de três semanas. Ao serem retomados, foram realizados longe de Porto Alegre, já que o complexo precisou passar por reformas. A direção estimou em R$ 90 milhões os gastos no período, incluindo obras e perdas de receitas.

Fechamento de 2024

Por conta desse cálculo, o Inter encerrou 2024 R$ 34,4 milhões no vermelho. Para este ano, o plano é audacioso e prevê inclusive o abatimento de parte da dívida, que chegou a cerca de R$ 850 milhões no fim do ano passado.

De acordo com o orçamento apresentado e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a meta é arrecadar R$ 636 milhões em receitas. Para isso, porém, será necessário obter pelo menos R$ 160 milhões com a venda de jogadores até dezembro – dos quais faltam cerca de R$ 45 milhões.

