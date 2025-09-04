Treinos do Internacional têm boas notícias para Roger Machado
Thiago Maia trabalhou normalmente e Mercado está na reta final da recuperação
Os dois primeiros treinos do Internacional após dois dias de folga tiveram boas notícias para o técnico Roger Machado. O volante Thiago Maia, dúvida desde que foi substituído no domingo (31), trabalhou normalmente. Além dele, o zagueiro Gabriel Mercado deu mais uma passo na finalização da recuperação de lesão na panturrilha direita, sofrida em 6 de agosto. O Campeonato Brasileiro está parado para a Data Fifa.
O Colorado tem mais oito treinos antes de voltar a campo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, no dia 13, na Allianz Arena.
Trabalhos no campo e na academia
Na quarta-feira (3) à tarde, o elenco participou de treinos táticos e técnicos em um dos campos do CT Parque Gigante. Já nesta quinta (4), devido ao forte temporal que caiu em boa parte da manhã, o grupo trabalhou na academia. Thiago Maia participou normalmente de ambas as atividades.
O volante saiu da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza com dores no posterior da coxa direita. Após folgas na segunda (1º) e terça (2), ele voltou aos treinamentos sem reclamar incômodos. Com isso, o camisa 29 deve ser confirmado na equipe colorada que enfrenta o Verdão.
O jogador é considerado fundamental pela comissão técnica, já que é titular absoluto do time de Roger Machado. Além disso, Richard e Luis Otávio, outros dois nomes para a primeira posição do meio-campo, ainda não se firmaram.
Mercado deve voltar dia 13
Ao mesmo tempo, afastado desde o 1 a 1 com o Fluminense, que eliminou o Alvirrubro da Copa do Brasil, Gabriel Mercado está na reta final de recuperação. O argentino havia sentido a panturrilha direita, sendo substituído por Juninho.
O zagueiro é visto como fundamental para a arrumação da defesa. Seja jogando ao lado de Vitão, outro titular absoluto da equipe, ou em um trio, junto com o camisa 4 e Juninho.
