Técnico do Internacional também reclama da arbitragem

A derrota por 4 a 2 para o Corinthians, que virou a partida após expulsão de Bruno Henrique, gerou uma série de queixas por parte do Internacional. Depois de Vitão, que saiu do campo chutando o balde, falando em “12 contra 11”, e do vice-presidente de futebol José Olavo Bisol, o técnico do Internacional, Roger Machado, também reclama da arbitragem da partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (3).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O treinador colorado começou avaliando o jogo, que disse ter sido “agitado” e com “muitas alternâncias”, mas citou “polêmica na arbitragem”.

– A meu ver, a expulsão do Bruno [Henrique] foi irregular porque teve uma falta no Óscar [Romero] antes. Além disso, o Bruno pisou no chão, nem foi ele que fez a falta – comentou.

Conversa com o árbitro na saída

Roger afirmou que esperou o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva na saída do jogo:

– Eu disse para ele que, infelizmente, hoje, os árbitros se escoram no VAR. O VAR é uma muleta para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma. É como se fosse um replay disponível para eles.

continua após a publicidade

Para o comandante alvirrubro, o 4 a 2 foi uma consequência dos erros da arbitragem.

– É uma pena! Num jogo em que conseguimos buscar o resultado, o cenário adverso com a arbitragem no segundo tempo nos tirou força.

O que vem pela frente

O Internacional retornou para Porto Alegre logo depois da derrota na Neo Química Arena. O grupo descansa neste domingo (4) e se reapresenta na segunda (5) para iniciar a preparação para a partida contra o Atlético Nacional-COL, quinta (8), em Medellín. O Internacional viaja para a Colômbia na terça (6). Depois, na sexta (9), viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo no Dia das Mães, domingo (11).