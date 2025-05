Vice de futebol do Internacional protesta contra arbitragem após derrota na Neo Química Arena

As reclamações do Internacional em relação às decisões da arbitragem começaram ainda no gramado e se estenderam até a sala de coletiva. Em pronunciamento após a derrota por 4 a 2 para o Corinthians, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do clube, questionou alguns lances decisivos para o resultado, além de criticar a condução de Paulo Zanovelli.

- Não há critério da arbitragem. Há um pênalti no Wesley. Todas as imagens deixam claro isso. O árbitro de campo tem uma bengala, que é o VAR. Façam uma análise sobre a expulsão do Bruno Henrique. No lance anterior, do Romero, foi falta. Não foi aplicada a falta, e aí vem a situação do Bruno. O primeiro e o segundo amarelos não eram lances para cartão - disse.

Na visão do dirigente, os dois gols anulados do Corinthians na partida criaram uma falsa sensação de favorecimento ao rival, o que motivou a arbitragem a compensar em outros lances durante o duelo.

- A anulação de dois lances claros, cria uma perspectiva de favorecimento ao Inter e o juiz compensou com um lance de pênalti. Não é comum estar nessa fase do ano com tantas reclamações de arbitragem - completou.

Internacional foi derrotado pelo Corinthians por 4 a 2, neste sábado (3), na Neo Química Arena, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

Internacional muda o foco para a Libertadores

Na próxima quinta-feira, o Internacional volta a campo para enfrentar o Atlético Nacional, na Colômbia. O duelo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, será realizado no Estadio Atanasio Girardot, com início às 21h30 (de Brasília).