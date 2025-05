Vitão detona arbitragem após derrota do Internacional para o Corinthians: ’12 contra 11′

Vitão, zagueiro do Internacional, questionou de forma direta as decisões da arbitragem na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, de virada, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o defensor colorado, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva deveria ter expulsado Yuri Alberto, autor de três gols no confronto, após uma disputa de bola. Além disso, o zagueiro reclamou da não marcação de um pênalti em Wesley, em lance que o VAR não recomendou para revisão.

- Ah não, a gente sabe que aqui é sempre assim, né? O time vem de uma sequência muito boa, mas, infelizmente, aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. O gol anulado… o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ser expulso também. Mas é normal. Teve o lance do Pênalti do Wesley, que o VAR não chamou pra olhar. Mas é assim. O árbitro, todo cagado pra vir apitar o jogo aqui… sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui - afirmou o zagueiro em entrevista ao Amazon Prime.

Com o resultado, o Internacional permanece com nove pontos e viu o rival ultrapassá-lo na tabela de classificação do Brasileirão.

Internacional perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Internacional

O Internacional volta a campo na próxima quinta-feira, quando viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional. A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, será disputada no Estadio Atanasio Girardot, às 21h30 (de Brasília).