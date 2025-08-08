menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 8/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTodos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite (Foto: João Brandão/Lance!)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional tem novo treino na manhã desta sexta-feira (8) para definir o time para o jogo contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O trabalho desta sexta, no CT Parque Gigantes, deve definir o time que irá jogar no sábado (9), às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.

Agenda da semana

  • Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo
  • Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional

Gurias Coloradas

O sub-20 do Inter garantiu classificação às quartas de final do Brasileirão da categoria ao empatar em 1 a 1 com a Ferroviária, na quinta (7), no estádio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Como havia vencido por 2 a 1 na ida, seguiu em frente. O adversário a próxima fase será o Botafogo, nos dias 14 e 21.

continua após a publicidade
Sub-20 do Gurias Coloradas
Sub-20 do Gurias Coloradas comemora classificação às quartas do Brasileirão da categoria (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.

  • 9/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional
  • 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias