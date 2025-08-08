Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 8/8/2025
O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro
O Internacional tem novo treino na manhã desta sexta-feira (8) para definir o time para o jogo contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Agenda
O trabalho desta sexta, no CT Parque Gigantes, deve definir o time que irá jogar no sábado (9), às 18h30min (de Brasília), em Bragança Paulista.
Agenda da semana
- Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo
- Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional
Gurias Coloradas
O sub-20 do Inter garantiu classificação às quartas de final do Brasileirão da categoria ao empatar em 1 a 1 com a Ferroviária, na quinta (7), no estádio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Como havia vencido por 2 a 1 na ida, seguiu em frente. O adversário a próxima fase será o Botafogo, nos dias 14 e 21.
Próximos jogos o Internacional
Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.
- 9/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
