Eliminação precoce na Copa do Brasil pode ligar ‘alerta’ nas finanças do Inter

Pelo segundo ano consecutivo, o Internacional se despede de maneira precoce da Copa Do Brasil. Após sair na terceira fase em 2024, se despediu do torneio nas oitavas de final na edição de 2025 após empatar com o Fluminense. Para além da pressão em cima de Roger Machado e elenco, a saída antes do previsto pode ligar um alerta para as contas do Colorado ao fim da temporada. Isso porque a competição é que tem a melhor premiação entre as disputas nacionais, o que poderia trazer um respiro nas finanças.

Depois de entrar na terceira fase do campeonato, o Internacional havia como objetivo chegar até as quartas de final do mata-mata, meta traçada no começo do ano a partir do planejamento financeiro e esportivo. Entretanto, a eliminação significa que a equipe precisa recalcular a rota e entender se o atual cenário é, de fato, preocupante por deixar de faturar com um valor maior de premiação.

O clube se despede da Copa do Brasil com uma arrecadação de R$ 5,95 milhões, conquistados após as disputas da terceira fase, onde se classificou contra o Maracanã-CE e pelo confronto contra o Fluminense nas oitavas de final. O valor conquistado fica abaixo dos R$ 10,65 milhões projetados pela diretoria colorada, que contava com a classificação. A vaga nas quartas de final, sozinha, tem um valor pouco chamativo, de R$ 4,7 milhões, mas o montante acumulado poderia fazer a diferença.

Isso porque a temporada 2024 encerrou "no limite" que mantém a saúde financeira do Internacional, principalmente após um difícil ano com prejuízos causados pelas enchentes em Porto Alegre e todo estado do Rio Grande do Sul. O Relatório Convocados, documento produzido pela Galapagos Capital e que tem assinatura do economista Cesar Grafietti, especializado em gestão e finanças no esporte, detalha como o Inter terminou o último ano.

Segundo o estudo, o Colorado não mudou seu "modus operandi" de gerir as finanças e seguiu dependendo da negociação de atletas para fechar a conta operacionalmente. Com o crescimento das dívidas totais de 2023 para 2024, que saiu de R$ 655 milhões para R$ 962 milhões, o clube precisa buscar alternativas de amortecer o impacto desses números negativos.

O crescimento da receita, que já aumentou 22% de 2023 para 2024 (saiu de R$ 424,1 mi para R$ 516,7 mi) é um alento, mas que não consegue ser catapultada já que o Colorado não corresponde em campo com a conquista de premiações mais fartas.

A Libertadores, pelo menos, cumpriu com a meta de chegar no mata-mata. O torneio internacional pode ser uma válvula de escape, onde o Inter pode alcançar as quartas de final e compensar a falta de dinheiro que chegou através da Copa do Brasil. Para isso, precisa passar do Flamengo nas oitavas. No Brasileirão, o time de Roger Machado está longe do que foi estabelecido como meta. A diretoria definiu o G6 como classificação ideal, enquanto a realidade coloca a equipe em 13º com, pelo menos, seis pontos a menos.

Em 2024, a 5ª colocação no Brasileirão foi um dos fatores que amenizou a eliminação precoce na Copa do Brasil e na Sul-Americana, onde o Inter cai para o Rosário Central nos playoffs pré-oitavas de final. Neste ano, o avanço na competição sul-americana ou a retomada de uma boa fase no Campeonato Brasileiro podem voltar a equilibrar a balança das premiações do Colorado.

Wesley e Guga disputam a bola na partida entre Fluminense e Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Premiações Copa do Brasil e Libertadores

Por mais que no papel a meta fossem as quartas de final, o interesse pela Copa do Brasil cresce para todos os clubes ao analisar até onde uma equipe pode faturar com as cotas financeiras. Isso porque a competição dá um salto de valores das quartas para as semifinais, por exemplo, onde os quatro melhores recebem quase R$ 10 milhões pela fase disputada.

Na decisão o aumento é ainda maior. O vice-campeão recebe R$ 33 milhões, enquanto grande campeão leva pouco mais de R$ 77 milhões pelo título. Ou seja, o Internacional (ou qualquer outro clube que entrou na terceira fase do torneio) poderia embolsar pouco mais de R$ 97,5 milhões em premiação.

Na Libertadores, o Inter está de olho em uma premiação que se assemelha ao que é pago nas semifinais da copa nacional. O classificado às quartas de final fatura US$ 1,7 milhão, o equivalente a pouco mais de R$ 9,2 milhões na cotação atual. O torneio sul-americano também cresce consideravelmente o bônus nas semifinais, fase que paga US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões) aos clubes. Na final, o vice-campeão fica com US$ 7 milhões (R$ 37,9 milhões) e o vencedor US$ 24 milhões (R$ 129,9 milhões).