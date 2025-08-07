A longa noite do Internacional que já dura cinco anos

O empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6), e a consequente eliminação na Copa do Brasil é mais uma na longa noite que o Internacional vive há alguns anos. Contados apenas os últimos cinco, sob o comando da atual gestão, liderada pelo presidente Alessandro Barcellos, o Colorado acumula 12 eliminações e uma final perdidas para o seu maior rival. De positivo, apenas o título do Campeonato Gaúcho neste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Uma fila de eliminações

Internacional cai para o Rosario em 2024 (Foto: Marcelo Manera/AFP)

Nos últimos cinco anos, desde que Alessandro Barcellos assumiu a presidência do Inter, o clube vive uma fila interminável de eliminações. São 11, uma média de duas por ano. Antes deles, o Alvirrubro perdeu uma final estadual, justamente para seu maior rival, no Gauchão de 2021, quando perdeu por 2 a 1 no Beira-Rio e empatou em 1 a 1 na Arena.

Depois, o Colorado engatou despedidas em cinco Copas do Brasil, incluindo a deste ano, três Gauchões, duas Libertadores e duas Sul-Americanas.

continua após a publicidade

Gauchão 2021 – vice-campeão, perdeu título para o Grêmio

Copa do Brasil 2021 – eliminado pelo Vitória na terceira fase

Libertadores 2021 – eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final

Gauchão 2022 – eliminado pelo Grêmio na semifinal

Copa do Brasil 2022 – eliminado para o Globo na primeira fase

Sul-Americana 2022 – eliminado pelo Melgar nas quartas de final

Gauchão 2023 – eliminado pelo Caxias nas semifinais

Copa do Brasil 2023 – eliminado pelo América nas oitavas de final

Libertadores 2023 – eliminado pelo Fluminense nas semifinais

Gauchão 2024 – eliminado pelo Juventude nas semifinais

Copa do Brasil 2024 – eliminado pelo Juventude na terceira rodada

Sul-Americana 2024 – eliminado pelo Rosário Central na segunda fase

Copa do Brasil 2025 – eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final

Inter cai para o Globo na Copa do Brasil em 2022 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A tábua de salvação é a reconquista da hegemonia estadual este ano, quando a equipe venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena e empatou em 1 a 1 no Beira-Rio. O título veio na hora certa, porque impediu o coirmão de obter o octa, marca que só o Colorado tem.

Uma longa fila de técnicos

Nesse mês período, o Inter contratou seis técnicos. Todos começaram bem, criaram expectativas com boas atuações. Mas técnico a técnico, temporada a temporada, virou uma rotina: entra o treinador; ele tem um bom início; vem o momento de instabilidade; e ele é demitido; aí, entra o treinador...

continua após a publicidade

Os técnicos da era Alessandro Barcellos

Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021

Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021

Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022

Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023

Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024

Roger Machado – 7/2024