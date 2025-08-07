menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

A longa noite do Internacional que já dura cinco anos

Na atual gestão, o Colorado acumula 11 eliminações e uma final perdida

imagem cameraInter tem eliminações em série desde 2021 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/08/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6), e a consequente eliminação na Copa do Brasil é mais uma na longa noite que o Internacional vive há alguns anos. Contados apenas os últimos cinco, sob o comando da atual gestão, liderada pelo presidente Alessandro Barcellos, o Colorado acumula 12 eliminações e uma final perdidas para o seu maior rival. De positivo, apenas o título do Campeonato Gaúcho neste ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Uma fila de eliminações

Internacional x Rosario Central é o destaque dos jogos de hoje. Foto: Marcelo Manera / AFP
Internacional cai para o Rosario em 2024 (Foto: Marcelo Manera/AFP)

Nos últimos cinco anos, desde que Alessandro Barcellos assumiu a presidência do Inter, o clube vive uma fila interminável de eliminações. São 11, uma média de duas por ano. Antes deles, o Alvirrubro perdeu uma final estadual, justamente para seu maior rival, no Gauchão de 2021, quando perdeu por 2 a 1 no Beira-Rio e empatou em 1 a 1 na Arena.

Depois, o Colorado engatou despedidas em cinco Copas do Brasil, incluindo a deste ano, três Gauchões, duas Libertadores e duas Sul-Americanas.

continua após a publicidade
  • Gauchão 2021 – vice-campeão, perdeu título para o Grêmio
  • Copa do Brasil 2021 – eliminado pelo Vitória na terceira fase
  • Libertadores 2021 – eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final
  • Gauchão 2022 – eliminado pelo Grêmio na semifinal
  • Copa do Brasil 2022 – eliminado para o Globo na primeira fase
  • Sul-Americana 2022 – eliminado pelo Melgar nas quartas de final
  • Gauchão 2023 – eliminado pelo Caxias nas semifinais
  • Copa do Brasil 2023 – eliminado pelo América nas oitavas de final
  • Libertadores 2023 – eliminado pelo Fluminense nas semifinais
  • Gauchão 2024 – eliminado pelo Juventude nas semifinais
  • Copa do Brasil 2024 – eliminado pelo Juventude na terceira rodada
  • Sul-Americana 2024 – eliminado pelo Rosário Central na segunda fase
  • Copa do Brasil 2025 – eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final
Inter cai para o Globo na Copa do Brasil em 2022 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A tábua de salvação é a reconquista da hegemonia estadual este ano, quando a equipe venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena e empatou em 1 a 1 no Beira-Rio. O título veio na hora certa, porque impediu o coirmão de obter o octa, marca que só o Colorado tem.

Uma longa fila de técnicos

Nesse mês período, o Inter contratou seis técnicos. Todos começaram bem, criaram expectativas com boas atuações. Mas técnico a técnico, temporada a temporada, virou uma rotina: entra o treinador; ele tem um bom início; vem o momento de instabilidade; e ele  é demitido; aí, entra o treinador...

continua após a publicidade

Os técnicos da era Alessandro Barcellos

  • Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021
  • Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021
  • Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022
  • Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023
  • Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024
  • Roger Machado – 7/2024
Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, é um dos convidados confirmados na Confut Sudamericana 2025
Alessandro Barcellos não tem dado sorte à frente do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias