Corinthians x Internacional: rivalidade é marcada por decisões e polêmicas

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O confronto pode ajudar as equipes a subirem na tabela, mas, mais do que isso, envolve uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro.

O primeiro grande confrontos entre as equipes ocorreu na final do Brasileirão de 1976. O Inter buscava seu bicampeonato, e o Timão seu primeiro título nacional, além do término de um jejum de 22 anos, iniciada em 1954. A competição era decidida em jogo único, e por ter melhor campanha, o Colorado trouxe a decisão para o Beira-Rio. Com o timaço formado por Rubens Minelli, o Alvirrubro venceu por 2 a 0, gols de Dario e Valdomiro, e comemorou a segunda nacional taça a sua história.

Trinta e três anos depois, os dois se enfrentaram na finalíssima da Copa do Brasil. No Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, gols de Jorge Henrique e Ronaldo. Na volta, em Porto Alegre, empate em 2 a 2, Alecsandro marcou para o time da casa, Jorge Henrique, de novo, e André Santos, garantiram o time para o Timão.

No meio das duas decisões, temos sempre aquela partida de 20 de novembro de 2005, que terminou em empate de 1 a 1, com gols de Tevez e Rafael Sóbis. O jogo entrou para a histórico da rivalidade por ter sido uma decisão antecipada do Campeonato Brasileiro, pois ambos lideravam a competição, e pelo escândalo da arbitragem, que anulou 11 partidas daquele campeonato. No confronto dos dois, no Pacaembu, o árbitro Márcio Rezende de Freitas não marcou um pênalti claro em Tinga, ainda o expulsando por reclamação. O duelo terminou 1 a 1, e posteriormente, o Corinthians se consagrou campeão.

Confronto entre Corinthians e Internacional de 2005 é lembrado até hoje pelos torcedores (Foto: Reprodução)

Rivalidade

As decisões construíram um antagonismo entre Corinthians e Internacional. Os clubes constantemente se provocam em dias de clássico. Em 2009, na véspera da decisão da Copa do Brasil, Fernando Carvalho, então presidente da equipe gaúcha, elaborou um DVD com lances polêmicos em que a arbitragem favorecia o Corinthians. Os torcedores colorados mantém o sentimento de que foi prejudicado em 2005.

Desde o título da Copa do Brasil, o Corinthians usa o DVD para provocar o Internacional. A cada vitória alvinegra sobre o adversário, o Timão usa a expressão "Põe no DVD". Em enquete nos canais do Whatsapp do Lance!, de ambos os clubes, os torcedores responderam se é a maior rivalidade inter estadual de cada equipe.

Pelo lado gaúcho, a resposta foi positiva. 83% dos torcedores disseram que o Corinthians é o maior rival interestadual do Internacional, contra apenas 16,92% que discordaram da afirmação da enquete do Lance!.

A Fiel não pensa da mesma forma. 91,79% dos torcedores discordaram que o Internacional seja o maior rival interestadual do Corinthians, contra apenas 8,21% que concordam com a afirmação da enquete.

Números de Corinthians e Inter

98 jogos 41 empates 32 vitórias do Corinthians 25 vitórias do Inter 107 gols do Timão 101 do Colorado

Brasileirão

80 jogos

26 vitórias do Corinthians

20 vitórias do Internacional

34 empates

Copa do Brasil

6 jogos

1 vitória do Corinthians

1 vitória do Internacional

4 empates

Libertadores

2 jogos

1 vitória do Internacional

1 empate

Primeiro jogo: Corinthians 4 x 1 Internacional - 4/11/1945

Mais recente: Corinthians 2 x 2 Internacional - 2/10/2025

Estádios

Beira-Rio

45 jogos

11 vitórias do Internacional

6 vitórias do Corinthians

23 empates

Pacaembu

27 jogos

14 vitórias do Corinthians

6 vitórias do Internacional

7 empates

Neo Química Arena

11 jogos

4 vitórias do Corinthians

1 vitória do Internacional

6 empates

Morumbi

9 jogos

3 vitórias do Corinthians

2 vitórias do Internacional

4 empates

Inter é o 15º adversário que mais enfrentou o Timão

Maiores goleadas