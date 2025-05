Escalação do Internacional: Roger Machado tem novidade no time

Internacional está em São Paulo para pegar o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para escalar o Colorado contra o Timão, a partir das 18h30min (de Brasília) deste sábado (3), na Arena Neo Química, o técnico Roger Machado tem a volta de quatro titulares que haviam sido poupados na partida vitória de 1 a 0 sobre o Maracanã-CE, na terça-feira (29), no estádio Beira-Rio, e uma novidade, a entrada de Thiago Maia ao lado de Bruno Henrique.

Dessa forma, retornam ao time Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick. O defensor reassume a zaga central, no lugar de Rogel. O lateral-esquerdo Bernebei recoloca Ramon no banco. O volante volta à posição ocupada por Thiago Maia, que permanece na equipe, com a saída de Bruno Tabata. E o camisa 10 entra no lugar de Óscar Romero, no meio-campo.

Problemas no ataque

O comandante colorado continua, porém, com problemas no ataque. Tanto que, sem Carbonero, Rafael Borré, Ricardo Mathias e Lucca – todos no departamento médico –, voltou a relacionar Raykkonen. O guri com nome de piloto de Fórmula 1, de apenas 16 anos, estreou contra o time cearense e teve um gol injustamente anulado.

Sem balançar as redes a sete partidas e já questionado pela torcida, que o vaiou no confronto pela Copa do Brasil, Enner Valencia continuará como centroavante, acompanhado por Wesley. Além do garoto, Roger Machado ainda tem Bruno Tabata e Gustavo Carvalho para a frente.

Assim, Roger Machado escala o Internacional com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Enner Valencia e Wesley.

Na sua estreia na casamata do Corinthians, Dorival Júnior manda o Timão a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrillo e Romero; Memphis e Yuri Alberto.