Corinthians e Internacional fazem, sem dúvidas, um dos maiores e mais tradicionais confrontos do futebol brasileiro. Um clássico nacional que já decidiu Copa do Brasil, inclusive. No Campeonato Brasileiro, o empate prevalece, com vantagem dos paulistas em relação ao número de vitórias. O Lancepédia te conta tudo sobre Corinthians x Internacional no Brasileirão.

Retrospecto geral de Corinthians x Internacional no Brasileirão

Em 74 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu 24 vezes (32%), o Internacional venceu 18 partidas (24%) e houve 32 empates (43%). O clube gaúcho lidera no número de gols marcados: 95 contra 94 do Internacional.

Total de jogos: 74 Vitórias do Corinthians: 24 (32%) Vitórias do Internacional: 18 (24%) Empates: 32 (43%) Gols do Corinthians: 94 (média de 1,07 por jogo) Gols do Internacional: 95 (média de 1,08 por jogo)

Jogos com mando do Corinthians

Atuando como mandante, o Corinthians disputou 38 jogos contra o Internacional no Brasileirão, com 18 vitórias (47%), 14 empates (37%) e 6 derrotas (16%).

Jogos: 38

Vitórias do Corinthians: 18

Empates: 14

Vitórias do Internacional: 6

Jogos com mando do Internacional

Já o Internacional foi o mandante em 36 oportunidades, quando conseguiu 12 vitórias (33%), 18 empates (50%), além de seis derrotas para o Timão (17%).

Jogos: 36

Vitórias do Internacional: 12

Empates: 18

Vitórias do Corinthians: 6

Maiores vitórias no Brasileirão

Corinthians:

4x2 – Brasileirão 1999 (em casa)

2x0 – Brasilerão 2012 (fora de casa)

Internacional:

3x0 – Brasileirão 2004 (em casa)

4x0 – Copa do Brasil 1992 (fora de casa)

Resultados mais repetidos de Corinthians e Internacional no Brasileirão

Corinthians 1x0 Internacional – O resultado mais comum em jogos com o Timão sendo mandante ocorreu 9 vezes. Internacional 1x1 Corinthians – Empate repetido 9 vezes com o Colorado mandante.

Estatísticas detalhadas de Corinthians x Internacional

Corinthians

Jogos: 38 Vitórias: 24 Gols marcados: 94 Gols sofridos: 95 Jogos em que marcou gols: 69% Jogos em que sofreu gols: 68% Maior sequência de vitórias: 3 Maior sequência sem vencer: 2 Maior sequência de derrotas: 10

Internacional