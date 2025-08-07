Acredito que a gente pode mais, avalia o técnico do Internacional
Roger Machado falou em remobilizar o grupo após eliminação na Copa do Brasil
O técnico Roger Machado foi para a coletiva após a eliminação na Copa do Brasil depois da tradicinal avaliação pós-jogo junto com o elenco, que demorou mais de 40 minutos, no vestiário do Maracanã. O Internacional caiu nas oitavas de final ao empatar em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro. Na conversa com a imprensa, o comandante alvirrubro falou em remobilização e disse acreditar que o grupo "pode mais".
O Colorado se reapresenta nesta quinta (7), no CT Parque Gigante, para iniciar a preparação para a 19ª rodada do Brasileirão. O jogo será no sábado (9), às 18h30min (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista.
Como foi a coletiva de Roger Machado
O treinador colorado foi muito questionado sobre as falhas individuais e coletivas do Inter. O comandante admitiu suas responsabilidades e tentou tirar o peso de cima dos jogadores.
– Claro que os erros individuais sempre custam caro, mas não coloco na conta dos atletas, porque é um coletivo. É muito doloroso a desclassificação. É pesado. Sentimos muito. Agora, temos que seguir trabalhando. Sabemos que as críticas virão.
Com as oitavas de finais da Libertadores, contra o Flamengo, a partir da semana que vem, Roger Machado foi perguntado como remobilizar o grupo e tirar mais do elenco.
– Temos que nos resignar a trabalhar. Entender que o momento é ruim, e que a instabilidade está demorando a passar. Confio no grupo e o grupo confia no meu trabalho. A direção, até esse momento, sempre nos deu respaldo. Temos que aceitar as críticas pesadas, que vem em cima da expectativa gerada pelo grupo – comentou.
E acrescentou:
– Claro que acredito que a gente pode mais. Ninguém está satisfeito. Não há outra motivação ou outro argumento do que se resignar a trabalhar, mais e diferente. O que alguns atletas já nos ofereceram me leva a acreditar que podemos melhorar.
Ainda disse ter confiança no elenco e que acredita na sua permanência à frente dele:
– Tenho confiança no grupo, por ser um grupo trabalhador. Claro que acredito na minha permanência e na capacidade do time de voltar a vencer. Saímos de um objetivo do ano. Agora temos um enfrentamento duríssimos com o Flamengo. Temos que nos unir. Nos fechar. Trabalhar muito mais, encontrar soluções coletivas e individuais.
Capitão falou na saída de campo
Logo após Roger, o vice de futebol José Olavo Bisol também deu entrevista, garantindo a permanência do técnico no cargo e admitindo que a direção também tem sua parcela de culpa na eliminação. Antes dos dois, logo após o apito final, ainda no gramaddo, o capitão Alan Patrick falou com a Sportv, citando frustração.
– Esperávamos conseguir essa virada. Acho que lutamos, tentamos até o fim. Agora é rever, trabalhar e nos cobrar. Precisamos voltar a nos encontrar com a vitória. Coisa que esse grupo já mostrou que é capaz. É juntar os cacos e buscar melhorar – comentou.
