Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 7/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida do Campeonato Brasileiro

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTodos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite (Foto: João Brandão/Lance!)
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/08/2025
04:00
O Internacional voltou para Porto Alegre logo depois da eliminação na Copa do Brasil, com o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6). O grupo se reapresenta na tarde desta quinta-feira (7) para iniciar a preparação para o jogo contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O elenco colorado se reapresenta às 16h (de Brasília) para reiniciar os trabalhos visando o Brasileirão. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Tricolor Carioca farão trabalho regenerativo. Os demais, participam de atividades técnicas e táticas.

Agenda da semana

  • Quinta (7/8) – treino, às 16h
  • Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo
  • Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional

Gurias Coloradas

O time feminino do Alvirrubro estreou com vitória na Copa do Brasil, aplicando 3 a 1 contra o 3B Amazônia, com gols de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz. A equipe alvirrubra se classificou para as quarta de final da competição.

Copa do Brasil Feminina
Internacional garante vaga vencendo o 3B Amazônia (Foto: Lara Vantzen/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.

  • 9/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional
  • 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional

