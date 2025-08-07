O Internacional voltou para Porto Alegre logo depois da eliminação na Copa do Brasil, com o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6). O grupo se reapresenta na tarde desta quinta-feira (7) para iniciar a preparação para o jogo contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O elenco colorado se reapresenta às 16h (de Brasília) para reiniciar os trabalhos visando o Brasileirão. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Tricolor Carioca farão trabalho regenerativo. Os demais, participam de atividades técnicas e táticas.

Agenda da semana

Quinta (7/8) – treino, às 16h

Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo

Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional

Gurias Coloradas

O time feminino do Alvirrubro estreou com vitória na Copa do Brasil, aplicando 3 a 1 contra o 3B Amazônia, com gols de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz. A equipe alvirrubra se classificou para as quarta de final da competição.

Internacional garante vaga vencendo o 3B Amazônia (Foto: Lara Vantzen/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.