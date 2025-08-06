Fluminense mantém soberania sobre o Internacional em mata-matas e avança na Copa do Brasil
Tricolor venceu por 3 a 2 no agregado e avançou às quartas de final
Diante de mais de trinta mil torcedores, o Fluminense manteve sua invencibilidade no Maracanã e reforçou a soberania sobre o Internacional em mata-matas. O jogo foi ruim dos dois lados, mas foi o suficiente para que o Tricolor avançasse às quartas de final.
Na expectativa de um adversário ofensivo, Renato armou um time combativo no meio e com atacantes com boa recomposição pelos lados e um centroavante de boa pressão. E apesar dos pesares, foi o que fez com que o Flu saísse classificado.
O primeiro tempo começou gerando expectativas de um jogo de trocação. O Flu não queria só se defender e o Inter não pretendia cometer as mesmas falhas do jogo de ida. Entretanto, erros técnicos dos dois lados travaram o jogo no meio de campo e impediram que as jogadas se desenhassem. Os números comprovam: durante a primeira etapa, uma única defesa foi feita - de Rochet, em chute de Hércules.
Mesmo diante de um jogo com poucas emoções, a arquibancada do setor sul pulsou por 45 minutos, enquanto na norte, os colorados assistiam nervosos sob o frio carioca. Isso, no segundo tempo, mudou.
Logo no primeiro minuto, Everaldo não chutou, mas deu mais uma prova de uma de suas principais valências e, pressionando a saída de bola adversária, desarmou Ronaldo. A bola sobrou à feição para Canobbio, que arrastou e bateu colocado para voltar a marcar depois de mais de três meses.
O jogo estava controlado, mas um pênalti cometido por Manoel deu sobrevida ao Internacional. Alan Patrick bateu mal, Fábio defendeu, e, no rebote, Tabata isolou com gol aberto. No entanto, o goleiro tricolor se adiantou e o juiz mandou repetir. Na segunda chance, o camisa 10 empatou.
À exceção dos gols, o segundo tempo foi idêntico ao primeiro. O Fluminense, sem saída de bola, exagerou nos chutões para frente. O Internacional, atrás no placar, começou a se desesperar e alçar bolas na área. Em comum, dois times pouco criativos, mas num jogo de 180 minutos, ganhou quem conseguiu jogar por mais tempo.
