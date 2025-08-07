Renata Fan se revolta com eliminação do Internacional: ‘Tudo errado’

O Internacional empatou com o Fluminense em 1 a 1, na última quarta-feira (6), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado eliminou a equipe gaúcha da competição nacional e revoltou a apresentadora Renata Fan, que é torcedora declarada do Colorado.

Durante o programa "Jogo Aberto", desta quinta-feira (7), a comunicadora desabafou sobre o atual momento da equipe do técnico Roger Machado. Renata Fan lamentou os recentes resultados do Internacional e não poupou críticas a atual diretoria e comissão técnica do clube.

- O time está mal coletivamente. Acharam que iam viver o ano inteiro de Campeonato Gaúcho. Só que a temporada é longa e as expectativas da torcida aumentam. Infelizmente, a entrega de resultados da equipe é ruim - iniciou a apresentadora.

- Não vou gritar. Não vou me estressar. Não vou criar mais uma ruga no meu rosto por causa do Inter. Mas vai jogar contra o Bragantino agora como? E contra o Flamengo, pela Libertadores? Qual é a motivação? Está tudo errado no Internacional. A administração é horrível e o técnico tá perdido - concluiu.

Internacional x Fluminense

A eliminação do Colorado da Copa do Brasil se iniciou na última semana, quando o Tricolor venceu o primeiro confronto entre as equipes, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, o atacante Everaldo marcou os dois gols da equipe de Renato Gaúcho, enquanto Carbonero marcou para o time gaúcho.

No Maracanã, o Internacional não conseguiu reverter o cenário. Canobbio abriu o placar da partida na reta final da primeira etapa e ampliou a vantagem carioca. Durante o segundo tempo, o time de Roger Machado dominou as ações em campo, mas só conseguiu marcar uma vez, com Alan Patrick, de pênaltis.

O gol do camisa 10 do Colorado não foi necessário para reverter o placar agregado, e assim, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Fluminense avançou, e agora, espera sorteio para saber quem irá enfrentar na próxima fase do torneio nacional.