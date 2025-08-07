menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Renata Fan se revolta com eliminação do Internacional: ‘Tudo errado’

Colorado caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Fluminense

imagem cameraRenata Fan desabafou após eliminação do Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
12:16
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional empatou com o Fluminense em 1 a 1, na última quarta-feira (6), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado eliminou a equipe gaúcha da competição nacional e revoltou a apresentadora Renata Fan, que é torcedora declarada do Colorado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Jogo Aberto", desta quinta-feira (7), a comunicadora desabafou sobre o atual momento da equipe do técnico Roger Machado. Renata Fan lamentou os recentes resultados do Internacional e não poupou críticas a atual diretoria e comissão técnica do clube.

- O time está mal coletivamente. Acharam que iam viver o ano inteiro de Campeonato Gaúcho. Só que a temporada é longa e as expectativas da torcida aumentam. Infelizmente, a entrega de resultados da equipe é ruim - iniciou a apresentadora.

continua após a publicidade

- Não vou gritar. Não vou me estressar. Não vou criar mais uma ruga no meu rosto por causa do Inter. Mas vai jogar contra o Bragantino agora como? E contra o Flamengo, pela Libertadores? Qual é a motivação? Está tudo errado no Internacional. A administração é horrível e o técnico tá perdido - concluiu.

Internacional x Fluminense

A eliminação do Colorado da Copa do Brasil se iniciou na última semana, quando o Tricolor venceu o primeiro confronto entre as equipes, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, o atacante Everaldo marcou os dois gols da equipe de Renato Gaúcho, enquanto Carbonero marcou para o time gaúcho.

continua após a publicidade

No Maracanã, o Internacional não conseguiu reverter o cenário. Canobbio abriu o placar da partida na reta final da primeira etapa e ampliou a vantagem carioca. Durante o segundo tempo, o time de Roger Machado dominou as ações em campo, mas só conseguiu marcar uma vez, com Alan Patrick, de pênaltis.

O gol do camisa 10 do Colorado não foi necessário para reverter o placar agregado, e assim, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Fluminense avançou, e agora, espera sorteio para saber quem irá enfrentar na próxima fase do torneio nacional.

Canobbio Fluminense
Canobbio marcou gol da classificação do Fluminense diante do Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias