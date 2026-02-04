Flamengo e Internacional estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (4), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Colorado vence por 1 a 0, e os rubro-negros se revoltaram com um titular nas redes sociais.

O duelo estava equilibrado no Maracanã, até que Lucas Paquetá errou um passe no meio do campo e armou o contra-ataque do Colorado. Rafael Borré recebeu em profundidade, deixou Léo Ortiz no chão e deslocou o goleiro Rossi para abrir o placar.

Nas redes sociais, o zagueiro Léo Ortiz, que já vinha sendo criticado, foi o principal alvo depois do gol em Flamengo x Internacional. Veja os comentários abaixo:

Flamengo x Internacional pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja a repercussão dos torcedores após golaço de Borré

Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o treinador rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá no time titular. Esse será o reencontro do jogador com a torcida no Maracanã.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Cebolinha e Bruno Henrique.

Para o confronto no Maracanã com o Internacional, o Flamengo tem os seguintes desfalques: o meia Jorginho, expulso na última rodada, o zagueiro Danilo, fora por conta de uma questão particular, e Luiz Araújo, que sentiu dores musculares na coxa direita. Saúl, que se recupera de cirurgia, também não joga.

