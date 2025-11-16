Atacante do Internacional garante vitória da Colômbia

O atacante do Internacional Carbonero garantiu a vitória de 2 a 1 da Colômbia sobre a Nova Zelândia, em amistoso da Data Fifa, na noite deste sábado (15) em Fort Lauderdale (EUA). O camisa 7 colorado entrou na reta final do jogo, ao lado do seu companheiro alvirrubro Rafael Borré. A equipe do técnico Néstor Lorenzon volta a campo na terça-feira (18), contra a Austrália, em Nova York. Confira o gol:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Após o duelo de terça, a dupla volta ao Brasil em esquema especial de logística para se apresentar ao Inter na quarta (19), um dia antes do jogo contra o Ceará, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atacante do Inter garante vitória colombiana

A Colômbia vencia o jogo por 1 a 0, gol de Puerta, quando Carbonero e Rafael Borré foram mandados a campo de Jhon Córdoba e Jhon Arias, aos 33 da etapa final. Dois minutos depois, a Nova Zelândia empatou o confronto, com Benjamin Old. Aos 43, o 7 alvirrubro recebeu lançamento longo de Mina na frente da área, dominou entre dois marcadores e chutou para garantir a vitória.

continua após a publicidade

Enquanto o camisa 19 alvirrubro teve participação discreta na partida, com apenas quatro ações com a bola, de acordo com a plataforma Sofascore, Carbonero se destacou. Além da bola na rede, teve outras sete ações com a bola, sendo também uma finalização para fora. Teve ainda 80% de aproveitamento de passes, acertando quatro de cinco tentativas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Essa foi a segunda partida do ponta por Los Cafeteros. Em dois jogos, marcou dois gols com a camisa amarela da Colômbia. No jogo anterior, na Data Fifa de outubro, Carbonero marcou o gol que fechou a goleada de 4 a 0 sobre o México, desabando no gramado e chorando. O jogo foi disputado nos EUA.