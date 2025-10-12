Atacante do Internacional chora ao marcar em estreia em seleção

Faltavam quatro minutos para o amistoso contra o México acabar. Juan Quintero fez um lançamento da intermediária do seu campo. Carbonero saiu atrás do defensor e chegou na frente, conseguindo desviar a bola na saída do goleiro. O atacante do Internacional caiu no campo, em um choro compulsivo. Ele acabara de marcar seu primeiro gol com a camisa da seleção da Colômbia, numa estreia esperada há dois anos pelo ponta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O amistoso contra o México terminou 4 a 0 e a bola na rede do camisa 7 do Colorado foi o gol que fechou a goleada. Rafael Borré também entrou na partida.

Choro ao marcar o gol

O choro após marcar o gol, daqueles de fazer o corpo tremer, foi um desabafo de um dos melhores jogadores do Inter nas últimas partidas. Apesar de já ter sido convocado na Data Fifa de março, Carbo, como chamam seus colegas de time, ainda não entrara em campo. Era uma estreia adiada em dois anos, como contou o atacante alvirrubro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No começo de 2023, quando estava no Racing, o 7 do Inter também havia sido convocado, mas uma lesão no joelho esquerdo o tirou do grupo e de boa parte da temporada – naquele ano, o ponta só jogou dez partidas. Ele lembrou disso na zona mista:

continua após a publicidade

– Foi uma alegria imensa. Há dois anos, quando fui convocado, um dia antes da apresentação lesionei o joelho, uma recuperação de um ano. Depois disso, dei duro, pois sempre quis estar na seleção. Deus sempre nos dá uma resposta e hoje pude ter essa revanche.

O atleta entrou aos 21 da etapa final do amistoso disputado no AT&T Stadium, na cidade de Arlington, no Texas (EUA). O ponta entrou no lugar do craque do time, Luis Díaz, precisando de 21 minutos para colocar sua primeira bola na rede a abrir espaço para uma possível convocação do técnico Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo de 2026.