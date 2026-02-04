Gols de Flamengo x Internacional ao vivo: Arrascaeta deixa tudo igual
Primeiro tempo encerra com vitória parcial do Inter
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional abriu o placar contra o Flamengo no primeiro tempo, no Maracanã. No segundo tempo veio a reação rubro-negra. Guillermo Varela sofreu um pisão de Bernabei e foi derrubado na área. Sem dúvidas, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) assinalou a penalidade máxima. Responsável pela cobrança, Arrascaeta deslocou o goleiro e deixou tudo igual no Maracanã.
Relacionadas
- Fora de Campo
Decisão de Filipe Luís em Flamengo x Internacional choca: ‘Sou contra’
Fora de Campo04/02/2026
- Fora de Campo
Veja golaço decisivo de Endrick pelo Lyon na Copa da França
Fora de Campo04/02/2026
- Fora de Campo
Cicinho prevê gol de atacante e palpita resultado de Santos x São Paulo: ‘De pênalti’
Fora de Campo04/02/2026
Arrascaeta faz gol de empate no Maracanã
📺 AO VIVO: Lance!TV transmite Flamengo x Internacional
Borré abre o placar com golaço
Nos últimos minutos da etapa inicial, Johan Carbonero limpou a marcação de Léo Pereira, acionou Rafael Borré, que deixou Léo Ortiz no chão, finalizando com muita categoria para abrir o placar. Confira o lance abaixo:
O Flamengo chega para o confronto desta quarta-feira pressionado. No Campeonato Carioca, o time corre chance de disputar o playoff contra o rebaixamento. Já no Brasileirão, estreou com derrota contra o São Paulo. São quatro jogos com o elenco principal em 2026, com uma vitória e três derrotas consecutivas.
Escalações de Flamengo x Internacional
Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o treinador rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá no time titular. Esse será o reencontro do jogador com a torcida no Maracanã.
🔴⚫Flamengo:
Técnico: Filipe Luís
Escalação: Rossi; Émerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Pedro e Carrascal.
O Internacional repete time do Gre-Nal 449 no Maracanã, para enfrentar o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
⚪🔴Internacional:
Técnico: Paulo Pezzolano
Escalação: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.
🕹️Clique aqui para apostar em Flamengo x Internacional no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
2ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
- Matéria
- Mais Notícias