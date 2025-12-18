Internacional exerce direito de compra de atacante

Ainda depende de análises da nova comissão técnica e do Departamento Futebol, mas tudo indica que o Internacional exerceu o direito de compra em definitivo do atacante Johan Carbonero junto ao Racing-ARG. A informação foi divulgada por jornalistas argentinos e confirmada pelo Lance!. Há o entendimento no Beira-Rio de que o colombiano, pela temporada feita, já vale mais do que os 4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 22 milhões no câmbio atual, estabelecidos no contrato de empréstimo.

Pelo que apurou o Lance!, o acordo prevê a quitação do valor em parcelas e que os valores não impactariam negativamente o orçamento.

Inter deve exercer direito de compra

Apesar dessa tendência, há uma discussão nos corredores da avenida Padre Cacique a respeito das questões relacionadas ao temperamento do jogador de 26 anos. O problema seria a postura no dia a dia de treinamento, devido a sua autoconfiança, e o individualismo em algumas situações em campo, que geraram até cobranças de companheiros.

O Inter aposta que a presença de Abel Braga como diretor técnico e a nova comissão técnica possam favorecer na conexão total do jogador com o ambiente e as exigências coletivas do time.

Convocações podem valorizar valor do passe

Pelo que ouviu o Lance!, é consenso nos bastidores a qualidade técnica de Carbonero. Soma-se a isso a possibilidade do camisa 7 seguir sendo convocado pela seleção da Colômbia e, assim, jogar a Copa do Mundo, o que representaria um salto em seu valor de mercado. Em 2025, ele foi chamado três vezes. Em duas, entrou no segundo tempo dos jogos e fez gols – o que foi contado pelo Lance! aqui e aqui.

Pelo Inter, ele esteve em campo 37 vezes no ano, com sete gols, um deles na vitória do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, e duas assistências.

