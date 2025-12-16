menu hamburguer
Internacional

Quem pode ficar, sair, voltar e chegar no Internacional

Antes da chegada do próximo técnico, o Lance! apura o futuro do elenco colorado

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 16/12/2025
08:30
Estádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Mesmo atropelado pela necessidade de reformular o Departamento de Futebol e, principalmente, contratar um técnico, o Internacional começa a preparar o time para a próxima temporada. Do elenco que terminou 2025, é provável que a maioria permaneça no Beira-Rio. O Lance! apurou junto a fontes ligadas a vestiário alvirrubro quem pode ficar, sair, voltar e, até, chegar para 2026. O clube não divulga valores, os citados na tabela dos atletas que estão no Beira-Rio foram publicados em sites especializados no mercado. Confira.

Precisando vender R$ 43,4 milhões até 31 de dezembro para fechar os R$ 160 milhões estipulados na rubrica de negociação do orçamento de 2025, é possível que algum nome seja negociado nessas duas semanas até o final do ano. O mesmo pode ocorrer a partir da próxima janela, que abre em 3 de janeiro.

Assim, até alguns atletas avaliados como possíveis permanências, têm chances de sair. O inverso pode acontecer nos que estão cotados para deixar o Beira-Rio, dependendo de quem assumir a casamata e da análise do futuro Departamento de Futebol. A análise foi feita por pessoas próximas ao vestiário e à direção colorada. Vamos a ela.

Goleiros

Com a sequência de lesões que o fizeram jogar menos da metade das partidas do ano, Sergio Rochet tem chance de perder espaço e ser negociado, até como forma de reduzir a folha. O reserva Ivan Quaresma cumpriu bem a função e é cotado para assumir a titularidade. O Inter ainda tem Anthoni na mesma situação de Ivan, devendo ficar, além do possível retorno de Keiller que estava no Ceará. O clube ainda conta com Kauan Jesus e Diego Esser, goleiros da base que subiram esse ano.

Sergio Rochet, goleiro do Internacional
Rochet é um dos cotados para sair (Foto: Luiz Erbes/AGIF)<br>

Laterais

Com a ampliação do contrato de Aguirre até 2027 e a compra dos direitos de Bernabei no começo de 2025, com vínculo até 2028, os dois argentinos só saem se aparecer uma proposta vantajosa. O paraguaio Alan Benítez deve ser negociado com outra equipe, já que deixou a desejar. O Colorado aposta no garoto Alisson, de 17 anos, para o lado esquerdo, e o volante Bruno Gomes, quando necessário, para o direito.

Alisson, lateral-esquerdo da base faz sua estreia no Internacional (
Alisson é aposta para a lateral-esquerda (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Zagueiros

Vitão é ficha 1 para deixar o Beira-Rio. Teve proposta do Flamengo recusada, mas o Rubro Negro deve voltar com nova oferta, além de despertar interesse do Palmeiras. Apesar dos 38 anos, Gabriel Mercado deve ter seu contrato ampliado por mais um ano. A direção ainda tenta finalizar a compra de Victor Gabriel junto ao Sport. Já Juninho, com contrato até 2027, e Clayton Sampaio, até 2028, podem entrar em algum negócio. Da base, Pedro Kauã vinha trabalhando com o grupo desde o meio do ano.

Vitão, zagueiro do Internacional
Vitão deve continuar sendo assediado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Volantes

Luis Otávio está de saída, vendido ao Orlando City, dos EUA. Enquanto isso, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodríguez têm permanência garantida. Devido ao alto salário e a pouca entrega em campo, Bruno Henrique não deve ter o contrato prorrogado. Já Ronaldo e Richard têm chances de serem negociados. O quadro dos três pode mudar, de acordo com o técnico contratado.

Bruno Gomes, do Internacional
Bruno Gomes quer se firmar como volante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Meias

Por tudo que jogou esse ano, o Inter é Alan Patrick e mais dez. Também ficam no grupo os garotos da base Yago Noal e Allex. Bruno Tabata pode entrar em algum negócio para abrir espaço na folha e fazer caixa. Já Óscar Romero não terá seu contrato renovado.

Alan Patrick, meia do Internacional
O Inter de 2026 será Alan Patrick e mais dez (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Ataque

É o setor que mais tem nomes que podem entrar em negócios. Rafael Borré, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Raykkonen são monitorados no mercado e, dependendo da proposta, podem sair da avenida Padre Cacique.

Carbonero, devido ao valor da multa rescisória junto ao Racing-ARG e os problemas de vestiário, deve ser devolvido. Vitinho tem contrato até junho e pode ter o vínculo renovado. O ataque é o único setor que tem uma sondagem. Sonho antigo da direção, Pedro Raul deve deixar o Ceará. O Inter estuda fazer uma oferta ao Corinthians. A ideia é buscar um empréstimo.

NomePopsiçãoPrazo de contratoMulta (euros)

Sergio Rochet

Goleiro

31/12/2026

2 milhões

Ivan Quaresma

Goleiro

31/12/2026

1,3 milhões

Anthoni

Goleiro

31/12/2029

4 milhões

Keiller

Goleiro

31/12/2026

600 mil (volta de empréstimo ao Ceará)

Kauan Jesus

Goleiro

31/12/2025

Não divulgado

Diego Esser

Goleiro

Não divulgado

Não divulgado

Aguirre

Lateral-direito

31/12/2027

2,5 milhões

Bernabei

Lateral-esquerdo

31/12/2028

6 milhões

Alan Benítez

Lateral-direito

31/12/2026

450 mil

Ramon

Lateral-esquerdo

31/12/2027

2 milhões (o Vitória quer ampliar o empréstimo)

Alisson

Lateral-esquerdo

Não divulgado

60 milhões (valor padrão para menores de idade)

Vitão

Zagueiro

31/12/2026

10 milhões

Gabriel Mercado

Zagueiro

31/12/2025

150 mil

Victor Gabriel

Zagueiro

31/12/2025

5 milhões

Juninho

Zagueiro

31/12/2027

800 mil

Clayton Sampaio

Zagueiro

31/12/2028

800 mil

Pedro Kauã

Zagueiro

Não divulgado

Não divulgado

Bruno Gomes

Volante/lateral

31/12/2027

5 milhões

Thiago Maia

Volante

31/12/2026

3 milhões

Luis Otávio

Volante

31/12/2028

2,9 milhões (negociado com o Orlando City)

Alan Rodríguez

Volante

31/12/2029

2,3 milhões

Bruno Henrique

Volante

31/12/2025

350 mil

Ronaldo

Volante

31/12/2026

1 milhão

Richard

Volante

31/12/2026

700 mil

Alan Patrick

Meia

31/12/2027

2,5 milhões

Bruno Tabata

Meia

31/12/2027

2 milhões

Óscar Romero

Meia

31/12/2025

900 mil

Yago Noal

Meia

31/12/2028

500 mil

Allex

Meia

Não divulgado

Não divulgado

Rafael Borré

Atacante

31/12/2028

4 milhões

Gustavo Prado

Atacante

31/12/2028

3 milhões

Carbonero

Atacante

31/12/2025

4 milhões

Ricardo Mathias

Atacante

31/12/2028

9 milhões

Vitinho

Atacante

30/6/2026

5 milhões

Raykkonen

Atacante

31/1/2026

250 mil

Gabriel Barros

Atacante

31/12/2027

200 mil (volta de empréstimo ao Botafogo-SP)

Abel Braga comanda treino do Internacional
Abel Braga comanda treino do Internacional no CT do Corinthians (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

