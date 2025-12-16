Quem pode ficar, sair, voltar e chegar no Internacional
Antes da chegada do próximo técnico, o Lance! apura o futuro do elenco colorado
Mesmo atropelado pela necessidade de reformular o Departamento de Futebol e, principalmente, contratar um técnico, o Internacional começa a preparar o time para a próxima temporada. Do elenco que terminou 2025, é provável que a maioria permaneça no Beira-Rio. O Lance! apurou junto a fontes ligadas a vestiário alvirrubro quem pode ficar, sair, voltar e, até, chegar para 2026. O clube não divulga valores, os citados na tabela dos atletas que estão no Beira-Rio foram publicados em sites especializados no mercado. Confira.
Precisando vender R$ 43,4 milhões até 31 de dezembro para fechar os R$ 160 milhões estipulados na rubrica de negociação do orçamento de 2025, é possível que algum nome seja negociado nessas duas semanas até o final do ano. O mesmo pode ocorrer a partir da próxima janela, que abre em 3 de janeiro.
Assim, até alguns atletas avaliados como possíveis permanências, têm chances de sair. O inverso pode acontecer nos que estão cotados para deixar o Beira-Rio, dependendo de quem assumir a casamata e da análise do futuro Departamento de Futebol. A análise foi feita por pessoas próximas ao vestiário e à direção colorada. Vamos a ela.
Goleiros
Com a sequência de lesões que o fizeram jogar menos da metade das partidas do ano, Sergio Rochet tem chance de perder espaço e ser negociado, até como forma de reduzir a folha. O reserva Ivan Quaresma cumpriu bem a função e é cotado para assumir a titularidade. O Inter ainda tem Anthoni na mesma situação de Ivan, devendo ficar, além do possível retorno de Keiller que estava no Ceará. O clube ainda conta com Kauan Jesus e Diego Esser, goleiros da base que subiram esse ano.
Laterais
Com a ampliação do contrato de Aguirre até 2027 e a compra dos direitos de Bernabei no começo de 2025, com vínculo até 2028, os dois argentinos só saem se aparecer uma proposta vantajosa. O paraguaio Alan Benítez deve ser negociado com outra equipe, já que deixou a desejar. O Colorado aposta no garoto Alisson, de 17 anos, para o lado esquerdo, e o volante Bruno Gomes, quando necessário, para o direito.
Zagueiros
Vitão é ficha 1 para deixar o Beira-Rio. Teve proposta do Flamengo recusada, mas o Rubro Negro deve voltar com nova oferta, além de despertar interesse do Palmeiras. Apesar dos 38 anos, Gabriel Mercado deve ter seu contrato ampliado por mais um ano. A direção ainda tenta finalizar a compra de Victor Gabriel junto ao Sport. Já Juninho, com contrato até 2027, e Clayton Sampaio, até 2028, podem entrar em algum negócio. Da base, Pedro Kauã vinha trabalhando com o grupo desde o meio do ano.
Volantes
Luis Otávio está de saída, vendido ao Orlando City, dos EUA. Enquanto isso, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodríguez têm permanência garantida. Devido ao alto salário e a pouca entrega em campo, Bruno Henrique não deve ter o contrato prorrogado. Já Ronaldo e Richard têm chances de serem negociados. O quadro dos três pode mudar, de acordo com o técnico contratado.
Meias
Por tudo que jogou esse ano, o Inter é Alan Patrick e mais dez. Também ficam no grupo os garotos da base Yago Noal e Allex. Bruno Tabata pode entrar em algum negócio para abrir espaço na folha e fazer caixa. Já Óscar Romero não terá seu contrato renovado.
Ataque
É o setor que mais tem nomes que podem entrar em negócios. Rafael Borré, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Raykkonen são monitorados no mercado e, dependendo da proposta, podem sair da avenida Padre Cacique.
Carbonero, devido ao valor da multa rescisória junto ao Racing-ARG e os problemas de vestiário, deve ser devolvido. Vitinho tem contrato até junho e pode ter o vínculo renovado. O ataque é o único setor que tem uma sondagem. Sonho antigo da direção, Pedro Raul deve deixar o Ceará. O Inter estuda fazer uma oferta ao Corinthians. A ideia é buscar um empréstimo.
|Nome
|Popsição
|Prazo de contrato
|Multa (euros)
Sergio Rochet
Goleiro
31/12/2026
2 milhões
Ivan Quaresma
Goleiro
31/12/2026
1,3 milhões
Anthoni
Goleiro
31/12/2029
4 milhões
Keiller
Goleiro
31/12/2026
600 mil (volta de empréstimo ao Ceará)
Kauan Jesus
Goleiro
31/12/2025
Não divulgado
Diego Esser
Goleiro
Não divulgado
Não divulgado
Aguirre
Lateral-direito
31/12/2027
2,5 milhões
Bernabei
Lateral-esquerdo
31/12/2028
6 milhões
Alan Benítez
Lateral-direito
31/12/2026
450 mil
Ramon
Lateral-esquerdo
31/12/2027
2 milhões (o Vitória quer ampliar o empréstimo)
Alisson
Lateral-esquerdo
Não divulgado
60 milhões (valor padrão para menores de idade)
Vitão
Zagueiro
31/12/2026
10 milhões
Gabriel Mercado
Zagueiro
31/12/2025
150 mil
Victor Gabriel
Zagueiro
31/12/2025
5 milhões
Juninho
Zagueiro
31/12/2027
800 mil
Clayton Sampaio
Zagueiro
31/12/2028
800 mil
Pedro Kauã
Zagueiro
Não divulgado
Não divulgado
Bruno Gomes
Volante/lateral
31/12/2027
5 milhões
Thiago Maia
Volante
31/12/2026
3 milhões
Luis Otávio
Volante
31/12/2028
2,9 milhões (negociado com o Orlando City)
Alan Rodríguez
Volante
31/12/2029
2,3 milhões
Bruno Henrique
Volante
31/12/2025
350 mil
Ronaldo
Volante
31/12/2026
1 milhão
Richard
Volante
31/12/2026
700 mil
Alan Patrick
Meia
31/12/2027
2,5 milhões
Bruno Tabata
Meia
31/12/2027
2 milhões
Óscar Romero
Meia
31/12/2025
900 mil
Yago Noal
Meia
31/12/2028
500 mil
Allex
Meia
Não divulgado
Não divulgado
Rafael Borré
Atacante
31/12/2028
4 milhões
Gustavo Prado
Atacante
31/12/2028
3 milhões
Carbonero
Atacante
31/12/2025
4 milhões
Ricardo Mathias
Atacante
31/12/2028
9 milhões
Vitinho
Atacante
30/6/2026
5 milhões
Raykkonen
Atacante
31/1/2026
250 mil
Gabriel Barros
Atacante
31/12/2027
200 mil (volta de empréstimo ao Botafogo-SP)
