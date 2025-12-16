Quem pode ficar, sair, voltar e chegar no Internacional

Mesmo atropelado pela necessidade de reformular o Departamento de Futebol e, principalmente, contratar um técnico, o Internacional começa a preparar o time para a próxima temporada. Do elenco que terminou 2025, é provável que a maioria permaneça no Beira-Rio. O Lance! apurou junto a fontes ligadas a vestiário alvirrubro quem pode ficar, sair, voltar e, até, chegar para 2026. O clube não divulga valores, os citados na tabela dos atletas que estão no Beira-Rio foram publicados em sites especializados no mercado. Confira.

Precisando vender R$ 43,4 milhões até 31 de dezembro para fechar os R$ 160 milhões estipulados na rubrica de negociação do orçamento de 2025, é possível que algum nome seja negociado nessas duas semanas até o final do ano. O mesmo pode ocorrer a partir da próxima janela, que abre em 3 de janeiro.

Assim, até alguns atletas avaliados como possíveis permanências, têm chances de sair. O inverso pode acontecer nos que estão cotados para deixar o Beira-Rio, dependendo de quem assumir a casamata e da análise do futuro Departamento de Futebol. A análise foi feita por pessoas próximas ao vestiário e à direção colorada. Vamos a ela.

Goleiros

Com a sequência de lesões que o fizeram jogar menos da metade das partidas do ano, Sergio Rochet tem chance de perder espaço e ser negociado, até como forma de reduzir a folha. O reserva Ivan Quaresma cumpriu bem a função e é cotado para assumir a titularidade. O Inter ainda tem Anthoni na mesma situação de Ivan, devendo ficar, além do possível retorno de Keiller que estava no Ceará. O clube ainda conta com Kauan Jesus e Diego Esser, goleiros da base que subiram esse ano.

Laterais

Com a ampliação do contrato de Aguirre até 2027 e a compra dos direitos de Bernabei no começo de 2025, com vínculo até 2028, os dois argentinos só saem se aparecer uma proposta vantajosa. O paraguaio Alan Benítez deve ser negociado com outra equipe, já que deixou a desejar. O Colorado aposta no garoto Alisson, de 17 anos, para o lado esquerdo, e o volante Bruno Gomes, quando necessário, para o direito.

continua após a publicidade

Zagueiros

Vitão é ficha 1 para deixar o Beira-Rio. Teve proposta do Flamengo recusada, mas o Rubro Negro deve voltar com nova oferta, além de despertar interesse do Palmeiras. Apesar dos 38 anos, Gabriel Mercado deve ter seu contrato ampliado por mais um ano. A direção ainda tenta finalizar a compra de Victor Gabriel junto ao Sport. Já Juninho, com contrato até 2027, e Clayton Sampaio, até 2028, podem entrar em algum negócio. Da base, Pedro Kauã vinha trabalhando com o grupo desde o meio do ano.

Volantes

Luis Otávio está de saída, vendido ao Orlando City, dos EUA. Enquanto isso, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodríguez têm permanência garantida. Devido ao alto salário e a pouca entrega em campo, Bruno Henrique não deve ter o contrato prorrogado. Já Ronaldo e Richard têm chances de serem negociados. O quadro dos três pode mudar, de acordo com o técnico contratado.

Meias

Por tudo que jogou esse ano, o Inter é Alan Patrick e mais dez. Também ficam no grupo os garotos da base Yago Noal e Allex. Bruno Tabata pode entrar em algum negócio para abrir espaço na folha e fazer caixa. Já Óscar Romero não terá seu contrato renovado.

Ataque

É o setor que mais tem nomes que podem entrar em negócios. Rafael Borré, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Raykkonen são monitorados no mercado e, dependendo da proposta, podem sair da avenida Padre Cacique.

Carbonero, devido ao valor da multa rescisória junto ao Racing-ARG e os problemas de vestiário, deve ser devolvido. Vitinho tem contrato até junho e pode ter o vínculo renovado. O ataque é o único setor que tem uma sondagem. Sonho antigo da direção, Pedro Raul deve deixar o Ceará. O Inter estuda fazer uma oferta ao Corinthians. A ideia é buscar um empréstimo.

Nome Popsição Prazo de contrato Multa (euros) Sergio Rochet Goleiro 31/12/2026 2 milhões Ivan Quaresma Goleiro 31/12/2026 1,3 milhões Anthoni Goleiro 31/12/2029 4 milhões Keiller Goleiro 31/12/2026 600 mil (volta de empréstimo ao Ceará) Kauan Jesus Goleiro 31/12/2025 Não divulgado Diego Esser Goleiro Não divulgado Não divulgado Aguirre Lateral-direito 31/12/2027 2,5 milhões Bernabei Lateral-esquerdo 31/12/2028 6 milhões Alan Benítez Lateral-direito 31/12/2026 450 mil Ramon Lateral-esquerdo 31/12/2027 2 milhões (o Vitória quer ampliar o empréstimo) Alisson Lateral-esquerdo Não divulgado 60 milhões (valor padrão para menores de idade) Vitão Zagueiro 31/12/2026 10 milhões Gabriel Mercado Zagueiro 31/12/2025 150 mil Victor Gabriel Zagueiro 31/12/2025 5 milhões Juninho Zagueiro 31/12/2027 800 mil Clayton Sampaio Zagueiro 31/12/2028 800 mil Pedro Kauã Zagueiro Não divulgado Não divulgado Bruno Gomes Volante/lateral 31/12/2027 5 milhões Thiago Maia Volante 31/12/2026 3 milhões Luis Otávio Volante 31/12/2028 2,9 milhões (negociado com o Orlando City) Alan Rodríguez Volante 31/12/2029 2,3 milhões Bruno Henrique Volante 31/12/2025 350 mil Ronaldo Volante 31/12/2026 1 milhão Richard Volante 31/12/2026 700 mil Alan Patrick Meia 31/12/2027 2,5 milhões Bruno Tabata Meia 31/12/2027 2 milhões Óscar Romero Meia 31/12/2025 900 mil Yago Noal Meia 31/12/2028 500 mil Allex Meia Não divulgado Não divulgado Rafael Borré Atacante 31/12/2028 4 milhões Gustavo Prado Atacante 31/12/2028 3 milhões Carbonero Atacante 31/12/2025 4 milhões Ricardo Mathias Atacante 31/12/2028 9 milhões Vitinho Atacante 30/6/2026 5 milhões Raykkonen Atacante 31/1/2026 250 mil Gabriel Barros Atacante 31/12/2027 200 mil (volta de empréstimo ao Botafogo-SP)