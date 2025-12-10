Internacional recusa proposta por zagueiro. O que o Lance! sabe

Os cartolas não escondem a necessidade urgente de vender jogadores. Afinal, o orçamento prevê R$ 160 milhões nessa rubrica, e o clube arrecadou R$ 116,6 milhões. Mesmo assim, o Internacional recusou proposta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. O camisa 4 é um dos jogadores apontados como potencial saída do Beira-Rio, tanto que sua atuação no domingo (7), contra o Bragantino, pode ter sido a última com a camisa vermelha.

Além do Rubro-Negro, o Palmeiras tem interesse no jogador de 25 anos. O contrato com o Alvirrubro vai até dezembro de 2026.

Internacional recusa proposta

Conforme apurou o Lance!, a investida carioca aconteceu nos últimos dias. O atual campeão brasileiro fez uma proposta ao próprio zagueiro. Além de apresentar uma oferta à direção do Inter. Essa seria composta por um valor em dinheiro mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia.

Os cariocas chegaram a articular um outro modelo, mas o clube gaúcho fechou as portas para a transação. Informações obtidas pela reportagem indicam que a venda seria fechada em 9 milhões de euros, ou R$ 57,1 milhões na cotação atual. O valor teria agradado os dirigentes alvirrubros.

Porque o Inter recusou

O que gerou a recusa, porém, foi a composição sugerida. Parte do montante, cerca de 5 milhões de euros, seria feita em dinheiro. Os 4 milhões de euros restantes ficariam como abatimento pelos valores atrasados na contratação de Thiago Maia.

Os cartolas do Inter entendem que esse valor seria muito alto. Isso porque, para eles, apenas parte dos pagamentos está em atraso. Conforme o contrato firmado em 2024, a ida do camisa 29 para o Beira-Rio foi parcelada. Conforme ficou sabendo o Lance!, o Inter tem a pagar nos próximos 2,2 milhões de euros em quatro vezes.

O Flamengo ainda chegou a alterar a parte referente aos débitos relacionados a Thiago Maia, mas o assunto não teria ido adiante. Com isso, as negociações não avançaram, já que o Rubro-Negro está no Catar, onde o time começa a disputa nesta tarde a Copa Intercontinental.

O Palmeiras, que estaria interessado, não procurou a direção colorada até o momento e há sondagens do mercado do Exterior. Vitão tem vínculo até 2026 e 80% dos direitos econômicos pertencem ao clube.