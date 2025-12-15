Seis jogadores do Internacional têm contrato terminando

Seis jogadores do Internacional com contrato terminando no dia 31 de dezembro terão seus futuros decididos nos próximos dias. Com a definição de Abel Braga com diretor técnico, o que foi anunciado na sexta-feira (14), as definições devem começar a ganhar formato, mesmo que o Colorado ainda não tenha um diretor executivo nem técnico para a próxima temporada. O Lance! mostra como está a situação de cada atleta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O ano de 2026 começa já em janeiro para o futebol brasileiro. No final de semana de 10 e 11, tem início o Campeonato Gaúcho. Já a primeira rodada do Brasileirão está agendada para o dia 28.

Seis jogadores têm contrato terminando

Além da busca por um vice de futebol, um diretor executivo e por um técnico, a direção colorada tem decisões urgentes para tomar nas próximas semanas. É que seis atletas do elenco alvirrubro têm seus contratos terminando no próximo dia 31. Assim, a definição do futuro deles acontece em paralelo à reconstrução do Departamento de Futebol.

continua após a publicidade

A manutenção de alguns vínculos é considerada prioridade nos corredores do Beira-Rio. São os casos dos zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel. Outros, como o meia Óscar Romero e o atacante Lucca Drummond, têm saída praticamente definida. Já as situação do volante Bruno Henrique e do atacante Carbonero dependem de avaliações.

O cenário caso a caso

Gabriel Mercado – mesmo aos 38 anos, o camisa 25 é uma das lideranças do vestiário e foi decisivo na permanência na Série A, com boa atuação frente na vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino, inclusiva marcando o gol que abriu o placar. Pelo que apurou o Lance!, o Inter pretende renovar com o zagueiro, e as conversas não devem ser complicadas. O próprio argentino já projetava 2026 nas entrevistas concedidas após o jogo que salvou o time do rebaixamento.

Mercado (D) celebra seu gol contra o Bragantino (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)

Victor Gabriel – a permanência do camisa 41 é mais complicada. O defensor de 21 anos está emprestado pelo Sport, com R$ 3 milhões estipulado em contrato pela compra de 50% dos direitos econômicos. Devido à forte restrição financeira pela qual passa o Colorado, o valor pesa. Mesmo assim, deverá haver um esforço para manter o atleta.

Victor Gabriel comemora seu primeiro gol contra o Juventude (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Bruno Henrique – de titular absoluto no começo da era Roger Machado a banco nas últimas rodadas, o camisa 8 é respeitado no vestiário como uma das lideranças, bem como pela dedicação, tanto nos treinamentos quanto nas partidas. Aos 36 anos, contudo, seu desempenho não tem correspondido ao alto salário. A tendência é de que saia.

Bruno Henrique celebra gol contra o Sport (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Carbonero – o colombiano alternou boas atuações e gols em momentos decisivos com problemas fora de campo, que o impediram de ser titular. Devido a isso, acabou preterido por todos os técnicos ao longo do ano, mesmo tendo contribuído com a bola no pé, sem execução tática consistente. Seus direitos pertencem ao Racing-ARG e estão fixados em 4 milhões de dólares, cerca de R$ 21,7 milhões no câmbio atual. O investimento é considerado alto para o cofre vermelho.

Carbonero comemora gol do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Óscar Romero – contratado no começo do ano para ser uma opção a Alan Patrick, não correspondeu. Teve um ou outro lampejo, mas na maior parte das vezes deixou a desejar.

Óscar Romero em partida pela Copa do Brasil contra o Maracanã (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Lucca Drummond – após passar parte da temporada no Departamento Médico, o atacante acabou não aproveitado e deve ter saída ao término do contrato.