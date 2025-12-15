Internacional homenageia ídolos do título de 1975

O Internacional reuniu e homenageou ídolos, atuais dirigentes, ex-dirigentes e nomes históricos do clube na quinta-feira (11). O evento, realizado no Parque Gigante, celebrou os 50 anos do título brasileiro de 1975. O encontro marcou um momento de memória e valorização de uma das gerações mais emblemáticas da história colorada, que também conquistou a taça em 1976, com praticamente a mesma equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Inter homenageia ídolos do título de 1975

A festa contou com a presença de vários ex-atletas. Entre os presentes estiveram Falcão – ídolo do Inter e da Roma e destaque na Seleção Brasileira de 1982 –, Carpegiani, Borjão, Cláudio Duarte, Figueroa, Pontes, Beretta, Lino, Luís Fernando, Flávio Bicudo, Príncipe Jajá, Batista, Valdomiro e Larry.

Também participaram dirigentes e ex-dirigentes do clube, incluindo o presidente Alessandro Barcellos, o presidente do Conselho Deliberativo Gustavo Juchem, o ex-presidente Fernando Carvalho e João Patrício Hermann, filho do presidente do título e já falecido, Eraldo Hermann. Durante a celebração, o clube entregou a cada jogadores que participou da campanha uma placa comemorativa e camisas personalizadas em homenagem ao marco histórico.

continua após a publicidade

O evento integrou as ações oficiais preparadas pelo Inter para celebrar o cinquentenário da conquista. A programação seguiu no sábado (13), quando Elias Figueroa participou de uma sessão de autógrafos no Museu do Inter, reforçando a ligação afetiva do ídolo com a torcida e com a campanha de 1975, eternizada pelo Gol Iluminado contra o Cruzeiro e que garantiu o título para equipe colorada.

O título colorado teve uma caminhada de 30 partidas juntando todas as fases. Foram 19 vitórias, oito empates e somente três vitórias. O time de Minelli marcou 51 gols e sofreu 12. O centroavante Flávio Minuano foi o goleador da competição, com 16 bolas na rede.

continua após a publicidade