Temporada terá sub-20 perto dos profissionais do Internacional

Mesmo que ainda não tenha vice de futebol, diretor executivo e técnico, 2026 já começa a ser preparado nos bastidores do Beira-Rio. Pelo que antecipou o presidente Alessandro Barcellos em coletiva na sexta-feira (12), na qual anunciou Abel Braga como diretor técnico, e vinha apurando o Lance!, a próxima temporada terá o sub-20 mais perto dos profissionais do Internacional. A ideia é que os garotos da base façam a pré-temporada e disputem o estadual.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O próximo ano começa cedo no futebol brasileiro. O Campeonato Gaúcho, assim como demais estaduais, se iniciam no final de semana de 10 e 11 de janeiro. O Brasileirão tem a primeira rodada marcada para o dia 28.

Sub-20 mais perto dos profissionais

O Lance! vinha apurando a informação de que, pelo menos no começo de 2026, o grupo do sub-20 deixará o Celeiro de Ases, a casa da base colorada, em Alvorada, e se instalará no CT Parque Gigante. Com isso, os atletas irão participar da pré-temporada do profissional, com possíveis aparições nas rodadas iniciais do Gauchão.

continua após a publicidade

– Aviso com antecedência: o elenco sub-20 fará parte da pré-temporada com o plantel principal. Vários clubes estão fazendo isso e nós vamos fazer em preparação para o Gauchão.

Copinha será com sub-17

Com isso, a equipe não irá disputa da Copa São Paulo, que vai do começo de janeiro até o dia 25. Para disputar a Copinha, o Colorado mandará o time sub-17, vice-campeão da Copa Sul da categoria.

continua após a publicidade

O sub-20 teve vários jogadores cedidos ao profissional em 2025, como o goleiro Diego Esser, que terminou o ano como segundo arqueiro do time, o lateral-esquerdo Alisson e o atacante Ricardo Mathias, autor de gols importantes ao longo da temporada e foi integrado à equipe de cima definitivamente, além de outros nomes que foram relacionados durante o Brasileirão.