menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Joia do Lance! é relacionada para jogo do Internacional

Atleta do sub-20, Pedro Kauã estará no grupo com a ausência de Vitão e Mercado

Pedro Kauã, zagueiro do sub-20 do Internacional
imagem cameraPedro Kauã, zagueiro do sub-20 do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/08/2025
17:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com Vitão suspenso e Gabriel Mercado lesionado, uma das Joias do Lance! foi relacionada pelo Internacional para o jogo contra o Bragantino, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (9). Para a partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado chamou o zagueiro Pedro Kauã, atleta do sub-20 colorado.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Vindo da eliminação na Copa do Brasil, o Alvirrubro chega à partida na 13ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos, em cinco vitória, seis empates e seis derrotas.

Quem é Pedro Kauã

Com apenas Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Juninho como zagueiros para a partida contra o Bragantino, o técnico Roger Machado chamou o jovem Pedro Kauã para treinar com o grupo nesta sexta-feira (8) e vai relacioná-lo para a partida deste sábado. O guri já é conhecido no CT Parque Gigante, já que fez a pré-temporada com os profissionais.

continua após a publicidade

No Celeiro de Ases, base do Inter, desde 2022, o garoto de 19 anos é uma das apostas do Alvirrubro para a defesa – por isso esteve na lista publicada pelo Lance! em junho. Líder do setor, ele já foi vice-campeão gaúcho sub-17 e da Copa Gramado Sub-16. Atualmente, integra o grupo o sub-20.

Ficha do jogador

  1. Data de nascimento: 29/3/2006
  2. Local de nascimento: Porto Alegre-RS
  3. Altura: 1m93cm
  4. Principais características: tem boa solidez defensiva, com boa técnica e entendimento do jogo ofensivo. Faz bons passes de ruptura, ajudando na fase de construção da equipe.
Pedro Kauã, joia da base do Internacional
Pedro Kauã, zagueiro do sub-20 do Internacional (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Grupo viajou para Bragança Paulista

O treino do Inter ocorreu na manhã desta sexta. O grupo trabalhou normalmente, com atividades técnicas e táticas. Depois, iniciou o deslocamento para São Paulo, e onde seguiria para Bragança Paulista de ônibus.  

continua após a publicidade

Além de Vitão, que cumpre segundo jogo de suspensão, o Inter terá ausência de quatro atletas que estão no DM:

  1. Gabriel Mercado – lesão na panturrilha direita. Está fora dos próximos compromissos da temporada;
  2. Carbonero – lesão no adutor da coxa esquerda, sem relação com as lesões anteriores. Desfalca a equipe nos próximos desafios da temporada;
  3. Oscar Romero – em fase de retreinamento. Não estará à disposição para o jogo;
  4. Richard – segue protocolo de concussão da CBF, em observação pelo Departamento de Saúde do Clube.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias