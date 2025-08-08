Joia do Lance! é relacionada para jogo do Internacional
Atleta do sub-20, Pedro Kauã estará no grupo com a ausência de Vitão e Mercado
Com Vitão suspenso e Gabriel Mercado lesionado, uma das Joias do Lance! foi relacionada pelo Internacional para o jogo contra o Bragantino, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (9). Para a partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado chamou o zagueiro Pedro Kauã, atleta do sub-20 colorado.
Vindo da eliminação na Copa do Brasil, o Alvirrubro chega à partida na 13ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos, em cinco vitória, seis empates e seis derrotas.
Quem é Pedro Kauã
Com apenas Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Juninho como zagueiros para a partida contra o Bragantino, o técnico Roger Machado chamou o jovem Pedro Kauã para treinar com o grupo nesta sexta-feira (8) e vai relacioná-lo para a partida deste sábado. O guri já é conhecido no CT Parque Gigante, já que fez a pré-temporada com os profissionais.
No Celeiro de Ases, base do Inter, desde 2022, o garoto de 19 anos é uma das apostas do Alvirrubro para a defesa – por isso esteve na lista publicada pelo Lance! em junho. Líder do setor, ele já foi vice-campeão gaúcho sub-17 e da Copa Gramado Sub-16. Atualmente, integra o grupo o sub-20.
Ficha do jogador
- Data de nascimento: 29/3/2006
- Local de nascimento: Porto Alegre-RS
- Altura: 1m93cm
- Principais características: tem boa solidez defensiva, com boa técnica e entendimento do jogo ofensivo. Faz bons passes de ruptura, ajudando na fase de construção da equipe.
Grupo viajou para Bragança Paulista
O treino do Inter ocorreu na manhã desta sexta. O grupo trabalhou normalmente, com atividades técnicas e táticas. Depois, iniciou o deslocamento para São Paulo, e onde seguiria para Bragança Paulista de ônibus.
Além de Vitão, que cumpre segundo jogo de suspensão, o Inter terá ausência de quatro atletas que estão no DM:
- Gabriel Mercado – lesão na panturrilha direita. Está fora dos próximos compromissos da temporada;
- Carbonero – lesão no adutor da coxa esquerda, sem relação com as lesões anteriores. Desfalca a equipe nos próximos desafios da temporada;
- Oscar Romero – em fase de retreinamento. Não estará à disposição para o jogo;
- Richard – segue protocolo de concussão da CBF, em observação pelo Departamento de Saúde do Clube.
