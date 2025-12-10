Acabado o Campeonato Brasileiro, as negociações de jogadores começam a ganhar força. Como adiantou o Lance!, um dos primeiros a deixar o Beira-Rio será Luis Otávio. O Internacional está perto de oficializar a saída do volante. A confirmação deve ocorre antes do final do ano, para entrar como mais uma venda na temporada. O garoto de 18 anos tem negociação encaminhada para atuar no Orlando City, dos EUA.

Conforme apurou o Lance!, a direção colorada assinará e enviará a documentação da transferência nas próximas horas. A ideia é que os valores entrem no balanço de 2025.

Internacional perto de oficializar saída de volante

As tratativas entre os clubes acontecem há praticamente um mês. Envolvido na reta final do Brasileirão, clube norte-americano aceitou sacramentar a contratação apenas após o término da competição. O valor pela liberação é de 3,5 milhões dólares, cerca de R$ 19 milhões no câmbio atual, e com bônus poderá chegar a 3,5 milhões de dólares.

O Inter tem 60% dos direitos econômicos e planejava executar a compra de mais 30% junto ao Juazeiro-CE por cerca de R$ 1 milhão. Não há confirmação se a operação chegou a ser realizada.

Volante faz exames em São Paulo

O jogador foi lançado por Roger Machado, em 2024, sendo escalado em 28 partidas. Neste ano, colaborou na conquista do Gauchão e ganhou a titularidade com Ramón Díaz. Ele não atuou nas últimas partidas do Brasileirão em virtude de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Com isso, ele não deve ter uma despedida dentro de campo.

O atleta viajou no começo da semana para São Paulo, onde fará exames médicos com profissionais ligados ao Orlando City. A assinatura do contrato deve ocorrer em breve. A documentação da venda deverá ser enviada à MLS ainda nesta quarta-feira (10). O anúncio oficial acontecerá após a realização de todos os trâmites.