Goleiro do Internacional está há dois meses no DM

Camisa 1 e, por isso, goleiro titular do Internacional, Sergio Rochet completa dois meses no Departamento Médico nesta sexta-feira (21). O uruguaio se recupera de dois problemas diferentes. O arqueiro avança levemente nos tratamentos. Pelo que apurou o Lance!, o Colorado adota cautela sobre um possível retorno ainda nesta temporada. Seu último jogo foi o Gre-Nal do segundo turno do Campeonato Brasileiro, em 21 de setembro.

Após o clássico, Rochet apresentou um trauma no pé esquerdo e deu entrada no DM. Aproveitou o tempo afastado para tirar placa da mão esquerda, fraturada na sua estreia no ano, em 29 de março, contra o Flamengo.

Goleiro completa dois meses no DM

Na época do afastamento após o Gre-Nal, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o tempo previsto de tratamento poderia variar entre quatro e oito semanas. Desta forma, os médicos do clube e o atleta aproveitara para realizar, em 14 de outubro, a retirada de placa e parafusos utilizados na fixação da fratura da mão esquerda, lesão sofrida no primeiro jogo do Nacional.

O último boletim médico oficial foi divulgado em 2 de novembro. Segundo a informação, o uruguaio estava evoluindo de ambos os problemas e "em trabalhos internos". Ele realizava fisioterapia e sessões físicas leves nas dependências do CT Parque Gigante.

Volta lenta aos gramados

Fotos do treino da sexta-feira (14) revelaram o camisa sentado no gramado. O Lance! ficou sabendo que, desde a semana passada, o atleta começou a ter acesso aos campos para movimentações físicas sem previsão de autorização para treinar com bola. Os trabalhos são realizados isoladamente.

continua após a publicidade

Conforme fontes internas do Beira-Rio, o uruguaio não tem previsão para atuar novamente este ano. Há cautela sobre o aproveitamento pela recuperação. Faltam cerca de três semanas para a equipe concluir o calendário de 2025, com o último jogo sendo em 7 de dezembro.

Rochet iniciou o ano com uma tendinose no joelho esquerdo, detectada na pré-temporada, o que o fez perder toda campanha do título gaúcho. Por isso, esteve em campo apenas 15 vezes pelo Inter – outras três pela seleção do Uruguai.