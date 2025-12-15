Pedido de impeachment de presidente do Internacional aceita nomes falsos
Sistema que está nas redes sociais já teria recebido mais de 4 mil assinaturas
O pedido de impeachment do presidente do Internacional que circula nas redes sociais aceita qualquer nome, qualquer número de matrícula de sócio e qualquer CPF. O impedimento de Alessandro Barcellos, defendido por conselheiros e torcedores, já soma mais de 4 mil participações. O autor da petição online disse saber do risco e estar trabalhando para retirar as assinaturas falsas.
Pedido de impeachment aceita nomes falsos
O vídeo que o Lance! traz, por exemplo, tem o nome de Celso Rigo, empresário gaúcho intimamente ligado ao corrimão. Tanto que foi um dos envolvidos na vinda do uruguaio Luis Suárez para o Tricolor.
A reportagem fez um teste próprio. Nos cadastramos como Sicrano da Silva, matrícula 1234567, CPF 123.456.789-01 e telefone 99999-9999 e a tentativa recebeu um "obrigado por completar este formulário".
Autor disse saber do risco
O Lance! conversou com Igor Peres Dummer, o Alemão da Borracharia, conselheiro do Inter e responsável pelo abaixo assinado online. Ele contou que, ao abrir a petição na sexta-feira (12), sabia do risco de pessoas participarem com nomes, matrículas e até CPFs falsos.
– Por isso, contratei três pessoas para fazer uma limpa. Eles vão verificar dada nome, matrícula, CPF e telefone. A ideia é ligar para cada uma das pessoas que assinou e pedir uma foto da carteira de sócio.
De acordo com Dummer, até esta segunda (15), cerca de 4 mil pessoas acessaram o link assinaram.
– Sabíamos que alguém poderia agira de má fé. Pode ser algum gremista ou até mesmo alguém contrário ao pedido de impeachment – comentou, para depois acrescentar:
– A ideia é entregar a solicitação de impedimento ao Conselho Deliberativo até quarta (17).
Procurado, o presidente do Conselho, Gustavo Juchem explicou:
— Recebendo o requerimento, a primeira coisa que faremos será verificar se os nomes são de associados no gozo dos direitos associativos e se suas assinaturas são legalmente válidas.
Confira demonstração de cadastro no pedido de impeachment de presidente do Internacional
