Números de Alan Patrick surpreendem no Internacional

Os números continuam surpreendendo no Internacional. Além dos 21 gols na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro, Alan Patrick foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro na competição. Segundo levantamento do DataFut, o camisa 10 criou uma centena de chances para a equipe durante o torneio. Assim mesmo, redondo: 100. Cem! O dado coloca o meia de 34 anos na liderança dessa estatística no Nacional.

Números de meia do Internacional

Apesar da relevância do capitão, que teve o vínculo renovado na metade do ano, o Colorado atravessou

um ano conturbado, principalmente no Brasileirão. Mesmo assim, Alan Patrick continuou sendo referência, como indicam as estatísticas.

O Alvirrubro terminou o Brasileirão na 16ª colocação, escapando do rebaixamento na última rodada. Teve um ataque inoperante, com apenas 44 gols, apesar das oportunidades criadas pelo seu meia de criação. Conforme os números do DataFut, Alan Patrick criou cem chances de gol nas partidas em que esteve em campo.

Último time da carreira

Com contrato renovado até 2027, o Inter pode ser o último time da sua carreira do camisa 10.

Desde 2022 no clube, após passagem entre 2013 e 2014, o atleta é, sem dúvida, a referência técnica do grupo. Recentemente, virou também a liderança do elenco, ainda que eventualmente contestada.

Tem usado a tarja de capitão e tenta ser um comandante pela qualidade, nem tanto pela voz. É o maior goleador do Beira-Rio pós-reforma, com 36 gols.

Outros números do 10

Em 2025

51 jogos 21 gols 13 assistências

No Inter

239 jogos 60 gols 41 assistências

Nas redes sociais, Alan Patrick reconheceu a oscilação da temporada. Escreveu:

"Uma temporada que resume em sentimento! Uma alegria imensa em poder voltar a conquistar um título com essa camisa no primeiro semestre. Mas depois a temporada virou e temos que reconhecer com humildade que falhamos e temos que melhorar muito como todo. Com certeza não foi da forma que planejamos e imaginamos, mas, nos momentos mais difíceis, nunca faltou compromisso com essa camisa, assim como nunca faltou a força vinda das arquibancadas".

Com sus performance de 2025, fica claro que o Inter de 2026 começa por ele. Mas o camisa 10 também precisará de um time para ajudá-lo.