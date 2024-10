Corinthians vacila no fim, cede o empate em casa e continua no Z4

Yuri Alberto disputa a jogada no empate do Corinthians com o Internacional pelo Brasileirão 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 05/10/2024 - 21:02 • São Paulo (SP) • Atualizada em 05/10/2024 - 22:35

O Corinthians teve tudo nas mãos para sair da zona de rebaixamento neste sábado (5), na Neo Química Arena. Esteve por duas vezes à frente no placar diante do Internacional, mas o atacante Ricardo Mathias frustrou os mais de 44 mil presentes ao estádio alvinegro com um golaço de letra. O Internacional empatou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo, decretou o 2 a 2, foi aos 46 pontos, entrou no G6 e manteve o Corinthians no Z4. Com 29 pontos, o Timão está na 18ª posição.

➡️ Torcida do Corinthians usa grito homofóbico contra o Internacional

Como foi a partida

O Corinthians entrou em campo sabendo exatamente o que precisava fazer para sair da zona de rebaixamento. Assim, partiu para cima desde o início. E foi recompensado pela postura.

Aos 3 minutos, Gabriel Carvalho errou o recuo, a bola parou em Memphis Depay que acionou Yuri Alberto. O camisa 9 avançou livre e bateu sem chance de defesa para Rochet.

O Internacional, porém, não se abalou. Aproveitando um recuo inexplicável dos donos da casa, o Colorado passou a dominar as ações.

Cacá chegou a salvar uma bola de Alan Patrick em cima da linha, mas aos 16 minutos a defesa alvinegra não conseguiu evitar. Após bela troca de passes, Bernabei chutou, a bola desviou em Gustavo Henrique e morreu no fundo do gol de Hugo Souza.

Os dois técnicos resolveram manter os times para a etapa final. Yuri Alberto novamente balançou as redes após passe de Memphis, mas desta vez o centroavante estava impedido e o placar se manteve igual.

Ramón Díaz mexeu taticamente no time e abriu mão do losango no meio de campo, abrindo Carrillo na direita e Breno Bidon na esquerda, fechando os espaços pelos lados do campo, que tinha sido a arma do Inter no primeiro tempo.

O jogo seguiu sem grandes emoções até Thiago Maia colocar a mão na bola dentro da área, em lance que o VAR chamou o árbitro Lucas Torezin, que marcou pênalti para o Corinthians. Pênalti que Yuri Alberto converteu e recolocou o Corinthians à frente no placar

O que vem por aí

O Corinthians tem um confronto direto contra o Athletico-PR na volta da Data Fifa, dia 17, na Neo Química Arena.

Já o Internacional tem seu maior rival como adversário na próxima rodada. No dia 19, o Colorado recebe o Grêmio, no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 2 x 2 Internacional

29ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Yuri Alberto, 3'/1ºT e 27'/2ºT (COR); Bernabei, 16'/1ºT, e Ricardo Mathias, 48'/ 2ºT (INT)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Maia, Bernabei e Clayton Sampaio (INT); Cacá, Carrillo, Breno Bidon, Yuri Alberto, Memphis Depay e Matheus Bidu (COR)

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro e Carrillo (Charles); Yuri Alberto e Memphis Depay (Igor Coronado).



INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Sergio Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Alexandro Bernabei; Rômulo (Alario) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Gabriel Carvalho (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Enner Valencia (Ricardo Mathias)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)