Internacional: Roger Machado explica o uso de três volantes

“Essa é uma opção para esse momento. Em função e todo o contexto que a gente está passando”. Essas frases fizeram parte das explicações que o técnico do Internacional, Roger Machado, deu para vir usando três volantes. A formação foi mais uma vez usada no empate com o Mirassol em 1 a 1, na noite deste domingo (18), no estádio Beira-Rio, em partida válida pela nona rodada o Campeonato Brasileiro.

Para o treinador, o escalação de Fernando (ou Ronaldo, no caso o jogo com o Leão), Bruno Henrique e Thiago Maia não é o principal problema para os últimos resultados no Nacional – além o 1 a 1 deste domingo, o 4 a 2 para o Corinthians e o 4 a 0 para o Botafogo.

– No primeiro tempo não foi ele [o esquema com três volantes] a razão de estarmos perdendo. Não vi que essa formação foi responsável por a gente sair perdendo.

Incluindo o jogo contra o Atlético Nacional-COL e contra o Nacional-URU, ambos pela Libertadores, o Alvirrubro tomou 12 gols em cinco jogos – todos depois do esquema com três volantes. Isso também foi questionado ao comandante colorado.

– Se analisar individualmente os gols que sofremos, poucos têm relação com ter essa sustentação de três jogadores no meio. Os gols contra o Atlético foram de bola parada e transição. Os do Corinthians aconteceram depois da expulsão. É preciso analisar não só quantitativamente, mas qualitativamente esses gols que nós tomamos – comentou.

Questionado se o uso os três volantes é um modelo a partir de agora, Roger Machado respondeu com as frases do começo desse texto:

– Essa é uma opção para esse momento. Em função e todo o contexto que a gente está passando.

O momento se refere às lesões de quatro dos principais atacantes do grupo: Enner Valencia, Johan Carbonero, Rafael Borré e Vitinho.

O que vem pela frente

Na quinta-feira (22), tem mais um jogo fora de casa. O Internacional vai a Florianópolis para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã. Como venceu o confronto de ida, no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado depende apenas de um empate para garantir a vaga às oitavas de final.

O enfrentamento será no estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense, porque a direção alviceleste vendeu o mando de campo. Pelo Brasileirão, o Colorado volta a campo domingo (25), em Recife, contra o lanterna Sport.