O elenco que Paulo Pezzolano vai encontrar no Internacional

As curtas férias do futebol brasileiro terminam oficialmente em 11 dias, quando a maioria dos clubes começam a disputar os estaduais. A temporada, contudo, começa no dia 3, pelo menos no Beira-Rio. Com as saídas de Vitão, Luis Otávio e Ricardo Mathias, o Colorado ainda está montando o grupo para 2026, dependendo de contratações e renovações, mesmo assim é possível ter uma ideia do elenco que o técnico Paulo Pezzolano vai encontrar no Internacional.

O Campeonato Gaúcho começa no final de semana de 10 e 11 de janeiro. Dezoito dias depois, terá início o Brasileirão.

O elenco que Paulo Pezzolano vai encontrar

Com as negociações de Vitão, Luis Otávio e Ricardo Mathias e não permanência de Óscar Romero, que já procura outro clube, o elenco principal do Alvirrubro deve começar o ano com 25 nomes. Quatro, porém, ainda dependem de renovações.

Três atletas voltam de empréstimo: o goleiro Keiller, que estava no Ceará, o meia-atacante Gabriel Barros, no Botafogo-SP, e o lateral-esquerdo Ramon, no Vitória. Desses, a única chance de tentativa de aproveitamento é do último, ampliando assim o número de atletas para 26. Na sua apresentação, Pezzolano explicou como costuma trabalhar:

— A quantidade de jogadores varia, pode ser 23, 24, 25, mas gosto de ter meninos por perto. No dia a dia teremos mais atletas porque minha metodologia de treinos utiliza mais jogadores também. Quero que a categoria sub-20 esteja ao lado. Já vi que tem jovens muito interessantes.

Quem está no elenco

O elenco principal, que se apresenta no sábado (3), terá quatro goleiros, quatro laterais, quatro zagueiros, seis volantes, dois meias e cinco atacantes. São eles:

Goleiros: Sergio Rochet, Anthoni, Ivan e Kauan Jesus; Laterais: Aguirre, Bernabei, Alan Benítez e Alisson; Zagueiros: Gabriel Mercado, Clayton Sampaio, Juninho e Victor Gabriel; Volantes: Thiago Maia, Ronaldo, Richard, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Alan Rodríguez; Meias: Alan Patrick e Bruno Tabata; Atacantes: Carbonero, Rafael Borré, Vitinho, Raykkonen e Gustavo Prado.

Alan Patrick deve seguir sendo o centro do time (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Desses, Mercado, Benítez e Raykkonen dependem de renovação de contrato. Já Victor Gabriel deve ter seus direitos federativos adquiridos junto ao Sport. Além o grupo principal, 17 guris poderão ser utilizados ao longo do ano.

Dois deles, de 16 anos, já foram citados por Abel Braga na sua apresentação como diretor técnico. São o meia João Kempes e o atacante João Bezerra, sobre os quais o Lance! fala aqui. Junto a esses, o grupo treina em Alvorada se preparando para o Estadual. São eles:

Goleiros: Diego Esser; Zagueiros: Pedro Kauã e Lázaro; Laterais: Yan Henrique e Pablo; Meio-campistas: Denis, Benjamin, Allex, Kauan Alves e Yago Noal; Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor e Leandro Kauã.