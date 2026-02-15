O Internacional goleou o Ypiranga por 3 a 0 na noite deste domingo (15), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Braian Aguirre e Thiago Maia marcaram no primeiro tempo, e o goleiro Zé Carlos fez contra na etapa final. Com o resultado, o Colorado quebrou um tabu de 33 anos sem vencer o adversário em seus domínios.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agora, o Inter pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta que ainda assim garante vaga na final do estadual. A partida decisiva está marcada para o próximo sábado (21), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Ypiranga, por sua vez, precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar direto, ou por três para levar a decisão aos pênaltis.

Como foi o jogo entre Internacional e Ypiranga?

O Inter começou a partida em ritmo intenso e não demorou a abrir o placar. Aos dois minutos, Bruno Tabata puxou jogada pela direita, avançou até a linha de fundo e rolou para trás. Braian Aguirre apareceu batendo cruzado para marcar o primeiro gol do Colorado. O domínio seguiu absoluto, com o time de Paulo Pezzolano controlando as ações e pressionando a saída de bola do Ypiranga.

continua após a publicidade

Aos 35 minutos, novamente Bruno Tabata foi o protagonista. O meia deu bela assistência para Thiago Maia, que arriscou de fora da área com a perna esquerda e acertou o ângulo do goleiro Zé Carlos: 2 a 0 no placar. O Ypiranga pouco levou perigo ao gol de Anthoni, e a vantagem colorada poderia ter sido ainda maior se não fosse a trave em uma finalização de Alerrandro nos acréscimos.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Thiago Maia comemorando gol marcado no duelo entre Internacional e Ypiranga (Foto: Reprodução/X)

Na volta do intervalo, Pezzolano promoveu mudanças e poupou alguns dos titulares que iniciaram o jogo. O ritmo do Inter não caiu, e a equipe seguiu criando oportunidades. Aos 22 minutos, Juninho balançou as redes de cabeça, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. A pressão continuou, e o terceiro gol saiu aos 32. Vitinho cruzou pela direita, e o goleiro Zé Carlos, ao tentar fazer a defesa, acabou espalmando contra o próprio gol: 3 a 0, placar final.

O Ypiranga não conseguiu oferecer resistência em nenhum momento. A equipe da casa finalizou pouco e não obrigou o goleiro colorado a fazer defesas difíceis. O domínio do Inter foi completo, tanto na posse de bola quanto nas oportunidades criadas.

O que vem por aí?

Inter e Ypiranga voltam a campo no próximo sábado (21) para o jogo de volta da semifinal, no Beira-Rio. Antes disso, o Colorado terá uma semana de preparação e deve contar com força máxima para confirmar a classificação. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter estreia apenas no dia 25 de fevereiro, contra o Fortaleza, fora de casa. O Ypiranga, eliminado da Série D, foca suas atenções apenas no returno do estadual, já que não disputa competições nacionais na sequência da temporada.