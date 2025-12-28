menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional terá oito profissionais na largada do Gauchão 2026

Grupo se reapresentou no sábado (28) com 14 atletas sub-20 e três sub-17

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 28/12/2025
11:31
Victor Gabriel e Alan Benítez, do Internacional
imagem cameraVictor Gabriel e Alan Benítez em treino no CT da base do Inter (Foto: Leandro Monks/SC Internacional)
  • Matéria
  • Matéria

O Internacional terá apenas oito profissionais na largada do Campeonato Gaúcho 2026. O grupo que se reapresentou neste sábado (28) no CT Morada dos Quero-Queros, casa do Celeiro de Ases, em Alvorada, terá ainda 17 atletas das categorias de base. São 14 sub-20 e três do sub-17. Entre eles, dois foram citados por Abel Braga na sua apresentação como diretor técnico.  

O elenco que iniciou os trabalhos estará em campo na abertura do estadual, marcada para os dias 10 e 11 de janeiro. O plantel principal inicia os trabalhos somente no primeiro sábado do próximo ano, no dia 3.

Oito profissionais na largada de 2026

Os treinos preparativos para o Gauchão terão o comando de Pablo Fernández, auxiliar técnico da comissão permanente do Colorado. O grupo terá a presença dos goleiros Anthoni e Kauan Jesus; dos laterais Alan Benítez e Alisson; dos zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel; dos volantes Ronaldo e Richard; e dos atacantes Gustavo Prado e Raykkonen.

Desses, as situações de dois chamam atenção. O paraguaio Benítez, que tinha contrato até 31 de dezembro, deve ter seu vínculo ampliado. Já o zagueiro Victor Gabriel terá sua compra definitiva junto ao Sport definida até quarta-feira (21). Caso contrário, nenhum dos dois teria iniciado os treinamentos.

O elenco que se apresentou

  1. Goleiros: Anthony, Kauan Jesus e Diego Esser;
  2. Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro;
  3. Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson;
  4. Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes;
  5. Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã.

Os guris citados por Abel Braga

Na sua apresentação como diretor técnico, Abel Braga comentou que o Inter teria uma reaproximação com a base. Na sua fala, citou os nomes de dois atletas do sub-17, o meia João Kempes e o atacante João Bezerra.

– Os dois têm se destacado e devem aparecer mais nesse começo de temporada – disse.

Ambos estavam no grupo que se apresentou neste sábado. Além da dupla ofensiva, Alisson, que já atuou pelo profissional, também é da categoria.

João Kempes, guri do sub-17 do Internacional
João Kempes, guri do sub-17 do Internacional (Foto: Nathan Bizotto/SC Internacional)

  • Matéria
  • Matéria