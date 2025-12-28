Internacional terá oito profissionais na largada do Gauchão 2026
Grupo se reapresentou no sábado (28) com 14 atletas sub-20 e três sub-17
O Internacional terá apenas oito profissionais na largada do Campeonato Gaúcho 2026. O grupo que se reapresentou neste sábado (28) no CT Morada dos Quero-Queros, casa do Celeiro de Ases, em Alvorada, terá ainda 17 atletas das categorias de base. São 14 sub-20 e três do sub-17. Entre eles, dois foram citados por Abel Braga na sua apresentação como diretor técnico.
O elenco que iniciou os trabalhos estará em campo na abertura do estadual, marcada para os dias 10 e 11 de janeiro. O plantel principal inicia os trabalhos somente no primeiro sábado do próximo ano, no dia 3.
Oito profissionais na largada de 2026
Os treinos preparativos para o Gauchão terão o comando de Pablo Fernández, auxiliar técnico da comissão permanente do Colorado. O grupo terá a presença dos goleiros Anthoni e Kauan Jesus; dos laterais Alan Benítez e Alisson; dos zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel; dos volantes Ronaldo e Richard; e dos atacantes Gustavo Prado e Raykkonen.
Desses, as situações de dois chamam atenção. O paraguaio Benítez, que tinha contrato até 31 de dezembro, deve ter seu vínculo ampliado. Já o zagueiro Victor Gabriel terá sua compra definitiva junto ao Sport definida até quarta-feira (21). Caso contrário, nenhum dos dois teria iniciado os treinamentos.
O elenco que se apresentou
- Goleiros: Anthony, Kauan Jesus e Diego Esser;
- Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro;
- Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson;
- Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes;
- Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã.
Os guris citados por Abel Braga
Na sua apresentação como diretor técnico, Abel Braga comentou que o Inter teria uma reaproximação com a base. Na sua fala, citou os nomes de dois atletas do sub-17, o meia João Kempes e o atacante João Bezerra.
– Os dois têm se destacado e devem aparecer mais nesse começo de temporada – disse.
Ambos estavam no grupo que se apresentou neste sábado. Além da dupla ofensiva, Alisson, que já atuou pelo profissional, também é da categoria.
