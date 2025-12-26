Internacional oficializa saída de volante para os EUA

Conforme antecipado pelo Lance! e confirmado na terça-feira (23), o Internacional oficializou no final da manhã desta sexta (26) a saída do volante Luis Otávio para os EUA. O Colorado concretizou a venda do jogador de 18 anos para o Orlando City. Com a transferência, o clube deve receber 3,2 milhões de dólares, cerca de R$ 17,9 milhões pela cotação atual. O valor correspondente à parcela de 60% dos direitos econômicos pertencente ao Inter.

Oficializada saída de volante

Pelo que havia apurado o Lance!, o negócio seria finalizado após o fim do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o jogador viajou para São Paulo, onde realização de exames. Agora, o atleta foi liberado para viajar à Flórida para dar sequência aos trâmites da operação, como assinar contrato com o clube da MLS. O vínculo será até 2029.

O monitoramento da carreira de Luis Otávio foi uma determinação de Ricardo Moreira, diretor-geral e esportivo do Orlando. Por ser brasileiro, ele acompanhava o mercado nacional de perto. Nos bastidores, a venda era vista como uma necessidade por conta do estrangulamento financeiro que o Inter enfrenta.

O negócio prevê que o Alvirrubro permanece com 20% dos direitos federativos como mais valia. Ou seja, em caso de novo repasse, parte montante ingressará nos cofres do Beira-Rio. O orçamento vermelho prevê R$ 160 milhões em venda de jogadores na temporada. Com a ida do camisa 39 para os EUA, o clube acumula R$ 134,5 milhões

O volante no Inter

Contratado em outubro de 2022 para reforçar a equipe sub-17 do Celeiro de Ases, Luis Otávio tinha mais dois anos de vínculo com o Alvirrubro. O camisa 39 foi promovido no ano passado, com o técnico Roger Machado. Estreou na vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 443, pelo Brasileirão.

Desde então, esteve em campo 28 vezes como profissional, sete delas como titular. Com Ramón e Emiliano Díaz, começou seis jogos – contra Juventude, Corinthians, Bahia (nos dois duelos), Fluminense e Ceará.