Internacional

Internacional esboça time para estreia no estadual de 2026

Equipe terá oito jogadores do profissional, dois do sub-20 e um do sub-17

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/12/2025
16:36
Pablo Fernández comanda treino no CT Morada dos Quero-Queros
imagem cameraPablo Fernández comanda treino no CT Morada dos Quero-Queros (Foto: Lucas Costa/SC Internacacional)
  • Mais Notícias

Com o Campeonato Gaúcho começando logo ali, nos dias 10 e 11 de janeiro, o Internacional já esboça o time para a estreia no estadual de 2026. A equipe que será comandada pelo auxiliar técnico da comissão permanente Pablo Fernández terá oito jogadores do profissional, dois do sub-20 e um do sub-17. O primeiro adversário colorado será o Novo Hamburgo, no estádio Beira-Rio.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O grupo que irá disputar as primeiras rodadas do Gauchão, enquanto o elenco principal faz a pré-temporada, começou a trabalhar no sábado (26), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O plantel treinou até esta terça-feira (30) e deve se reapresentar na sexta (2), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Internacional esboça time para estreia

Durante os treinamentos realizados na casa do Celeiro de Ases, Fernández já realizou trabalhos táticos e indicou a tendência do time que irá enfrentar o Noia, na abertura do estadual. A equipe terá oito atletas do profissional, entre eles o atacante Raykkonen, de 17 anos, mas que já estava no grupo principal desde abril.

Também estarão na equipe o lateral-esquerdo Alisson, de 17 anos, que atuou no Brasileirão, contra o Bahia, e os meias Allex, fala-se "Alêx", com circunflexo mesmo, e Yago Noal, que também já atuou na equipe de cima. Assim, o primeiro Inter foi esboçado com Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen.

Ainda completam o grupo os goleiros Kauan Jesus e Diego Esser; os zagueiros Pedro Kauã e Lázaro; os laterais Yan Henrique e Pablo; os volantes Denis, Benjamin e Kauan Alves; o meia João Kempes; e os atacantes Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, Leandro Kauã e João Bezerra.

Yago Noal, meia do sub-20 do Internacional
Yago Noal, meia do sub-20, em treino na Morada dos Quero-Queros (Foto: Lucas Costa/SCI)

Os jogos da fase de grupos

  • 10 ou 11/1 – Sábado ou domingo – Inter x Novo Hamburgo
  • 14 ou 15/1 – Quarta ou quinta – Monsoon x Inter
  • 17 ou 18/1 –Sábado ou domingo – Ypiranga x Inter
  • 21 ou 22/1 – Quarta ou quinta – Inter x Inter-SM
  • 24 ou 25/1 – Sábado ou domingo – Inter x Grêmio
  • 31/1 ou 1º/2 – Sábado ou domingo – Caxias x Inter
Treino no CT Morada dos Quero-Queros
Alan Benítez (D) e Victor Gabriel estão no grupo (Foto: Lucas Costa/SC Internacional)

