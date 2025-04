Internacional x Nacional-URU: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo INT NAC 3ª rodada Libertadores da América Data e Hora Terça-feira (22), 21h30min Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre Árbitro Alexis Herrera (VEN) Assistentes Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN) Var Yorman Delgado (VEN) Onde assistir

Internacional e Nacional-URU se enfrentam na noite desta terça-feira (22), pelo Grupo F da Copa Libertadores da América. No estádio Beira-Rio, Porto Alegre, a bola rola às 21h30min (de Brasília). O confronto válido pela terceira rodada do torneio continental terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas duas primeiras rodadas, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, e goleou o Atlético-Nacional-COL por 3 a 0, em casa. Já os uruguaios levaram 3 a 0 do time colombiano, em Medellín, e perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Gran Parque Central, em Montevidéu.

Com esses resultados, o Alvirrubro lidera a chave, com quatro pontos, e quatro gols marcados, saldo três. O Bahia está encostado, com os mesmos quatro pontos, mas com apenas dois gols marcados e só um de salto. El Verde de la Montaña vem em terceiro, com três pontos, três gols marcados e saldo três. Já o Bolso, adversário da partida desta terça, é o lanterna, com zero pontos, nenhum gol marcado e saldo de gols negativo, de quatro.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Internacional e Nacional-URU pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X NACIONAL-URU

3ª RODADA – FASE DE GRUPOS – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de abril de 2025, às 21h39min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel), Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Valencia e Wesley.

NACIONAL: Mejía; Ancheta, Coates, Millán e Báez; Pereyra, Oliva, Recoba e Otero; Nico López e Herazo.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

🖥️ VAR: Yorman Delgado (VEN)