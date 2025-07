Ex-Internacional renova contrato com Semen Padang até 2026

O atacante Bruno Gomes, ex-Internacional, renovou o seu contrato com a equipe do Semen Padang, da Indonésia, até 2026. O jogador foi o principal destaque da equipe na última temporada. Em 17 jogos, o brasileiro anotou oito gols e seis assistências, sendo o artilheiro e mantendo o time na elite do futebol indonésio. Na comemoração da renovação com o clube, ele projetou novos desafios com o clube.

— Muito feliz com a minha permanência no Semen Padang. Só tenho a agradecer ao clube pela confiança depositada em mim, pela oportunidade em defender a equipe. Me sinto em casa aqui e espero que juntos dos meus companheiros possamos conquistar grandes feitos na próxima temporada — disse Bruno Gomes.

Bruno Gomes, ex-Internacional, foi destaque na última temporada pelo Semen Padang

Bruno Gomes em ação pelo Semen Padang, da Indonésia (Foto: Divulgação / Semen Padang)

A última temporada foi especial para Bruno Gomes. O jogador alcançou o seu ano com mais participações em gols na carreira, tendo influência direta em 54% dos gols do Semen Padang nos jogos que atuou, sendo 14 de 26 bolas nas redes.

— Graças a Deus foi uma grande temporada individual. Pude contribuir dentro de campo com gols, assistências e juntos conseguimos o nosso principal objetivo, que era manter a equipe na elite. Agora espero manter o bom rendimento. Farei a pré-temporada junto com todo o grupo, o que é de extrema importância. Então a expectativa é que seja mais um grande ano — encerrou.

