Internacional (quase) pronto para a volta ao Brasileirão

O Internacional está quase pronto para a volta ao Campeonato Brasileiro. As únicas dúvidas do técnico Roger Machado para enfrentar o Vitória, às 16h30min (de Brasília) do sábado (12), estão nas laterais. O comandante colorado ainda não sabe se poderá contar com os titulares Aguirre e Bernabei na partida do estádio Beira-Rio. Os dois ainda não treinaram com o grupo na semana.

O jogo de retorno da competição é visto como essencial para a retomada das vitórias. Sem vencer desde 26 de abril, o Alvirrubro amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

Qual a situação dos laterais

No lado direito, Braian Aguirre sofreu uma pancada na quinta-feira (3) e foi poupado dos treinos de sexta (4) e de segunda (7) nem do jogo-treino de sábado (5), contra o Brasil-FAR. O Lance! apurou, porém, que o atleta deve atuar contra o Vitória.

No esquerdo, Bernabei faz tratamento para uma lesão de grau 3 no posterior da coxa esquerda, sofrida na partida contra o Bahia, em 28 de maio. Apesar da gravidade do machucado, o 35 tem se recuperado bem e é possível que esteja liberado.

Aguirre (E) e Bernabei (D) são dúvida para sábado (12) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Três retornos no time titular

Caso os argentinos não tenham condições, serão substituídos por Alan Benítez e Ramon, respectivamente. O paraguaio, aliás, faria sua estreia com a camisa do Inter.

Apesar isso, o Colorado terá retorno de três titulares. No gol, Sergio Rochet está plenamente recuperado da fratura na mão esquerda. Na zaga, Victor Gabriel volta de lesão no tornozelo direito. E no ataque, Carbonero retorna após mais de dois meses afastado por lesão na coxa esquerda.

Assim, o provável time de Roger Machado para enfrentar o Vitória terá Rochet; Aguirre (Alan Benítez), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.