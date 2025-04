Internacional terá Victor Gabriel de volta contra o Nacional

Menos de 48 horas após o Gre-Nal 447, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional já está definido para a sua próxima partida. Com dois treinos realizados, nas manhãs de domingo (20) e desta segunda-feira (21), o técnico Roger Machado definiu que Victor Gabriel volta ao time contra o Nacional-URU, partida da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo está marcado para esta terça (22), às 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

O zagueiro, que estava afastado por lesão muscular desde a final do Campeonato Gaúcho, em 16 de março, voltou a trabalhar com o grupo na semana passada. E já esteve no banco no clássico do final de semana e retorna à equipe no lugar do uruguaio Rogel.

Bruno Henrique e Vitinho poupados?

Por outro lado, dois titulares viraram dúvida. Presentes na maioria das partidas do ano, o volante Bruno Henrique e o atacante Vitinho podem ser poupados no torneio continental. Os dois saíram extenuados no confronto contra o Grêmio no sábado (19).

O camisa 8 esteve em campo em 16 das 19 partidas alvirrubras desde 22 de janeiro. Dez vezes começou como titular – em todas acabou substituído – e seis saiu do banco. Já o 28 esteve em campo em todos os enfrentamentos, 11 como titular e oito entrando no decorrer o jogo. Vitinho marcou cinco gols, e Bruno Henrique, dois.

Nos seus lugares, devem entra Ronaldo, primeira escolha em todas as partidas para o setor, e Bruno Tabata. Dessa forma, o Colorado deve enfrentar o Bolso com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Valencia e Wesley.

