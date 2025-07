Inter tem boas notícias para a volta do Brasileirão

Um dos problemas de Roger Machado nas laterais do Internacional parece estar resolvido. No treino desta quarta-feira (9), o time colorado teve uma boa notícia para a volta do Campeonato Brasileiro: o lateral-direito Braian Aguirre, que era dúvida, treinou normalmente com o grupo e deve ficar à disposição para o jogo contra o Vitória, no sábado (12), às 16h30 (de Brasília)

O Inter não vence desde abril e ocupa a 17ª colocação na tabela. A partida de retorno da competição é vista como essencial para a retomada da confiança do time.

A boa notícia: Aguirre treina e deve ser titular

Braian Aguirre, que havia sofrido uma pancada na última semana, foi poupado de algumas atividades, mas a recuperação foi positiva. Com a participação no treino de hoje, a tendência é que ele seja confirmado como titular na lateral direita para o jogo no Beira-Rio, resolvendo parte da dor de cabeça do treinador.

Aguirre no treino de hoje (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A dúvida na esquerda e os retornos confirmados

Se por um lado a situação está resolvida, pelo outro a incerteza permanece. O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa e continua como a principal dúvida. Caso não tenha condições, Ramon deve assumir a vaga.

Apesar da dúvida na esquerda, o time terá os retornos confirmados de três titulares importantes: o goleiro Sergio Rochet, o zagueiro Victor Gabriel e o atacante Andrés Carbonero.

O provável time do Inter

Com a provável volta de Aguirre, o time que Roger Machado deve mandar a campo para enfrentar o Vitória é: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.