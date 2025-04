Internacional: como está a meta colorada para o Brasileirão

Com os últimos três resultados no Campeonato Brasileiro – dois empates e uma derrota –, o Internacional viu sua meta para conquistar o título ser dificultada. Apesar de o técnico Roger Machado dizer que não está preocupado, seu plano de se manter próximo dos líderes ficou mais complicada após a quinta rodada. Isso porque o Colorado empatou em 1 a 1 no Gre-Nal 447 e o Palmeiras, que pontua a tabela, venceu o Fortaleza por 2 a 1.

Com esses resultados, o Colorado somou seis pontos em 15, enquanto o Verão chegou a 13, seguido de perto por Flamengo, 11, e Fluminense e Bragantino, ambos com 10. Após a derrota em casa para o Palmeiras, na quarta (16), o treinador havia falado que o segredo é se manter próximo aos líderes.

O Inter chegou a

6 pontos

1 vitória

3 empates

1 derrota

O Palmeiras anotou

13 pontos

4 vitórias

1 empate

O Flamengo somou

11 pontos

3 vitórias

2 empates

E Fluminense e Bragantino alcançaram

10 pontos

3 vitórias

1 empate

1 derrota

Qual é a meta colorada

No entendimento de Roger Machado, sua meta é não se distanciar muito dos líderes nas 12 primeiras rodadas do Nacional – até 12 de junho. Após essa data, haverá a parada para o Mundial de Clubes. Para o técnico, os primeiros sete jogos iniciais do Inter “são muito duros”. Na sua avaliação, após o 0 a 0 com o Fortaleza, ele citou ensinamento do espanhol Pep Guardiola:

– Nos campeonatos nacionais, você perde nas dez primeiras rodadas e ganha nas dez últimas.

Por isso, sua meta é:

– Se manter entre os primeiros, para ter fôlego para arrancar na reta final. Precisamos chegar à parada do Mundial entre os primeiros colocados. Isso vai nos garantir força no sprint final para disputar o título.

Na coletiva do clássico, no sábado (19), ele acrescentou:

– As adversidades vão acontecer. Não vamos jogar bem todas as partidas. A sequência de jogos seguidos vai pensar na tomada de decisão, vai pesar na perna. Não tem nada com que eu precise me preocupar neste momento, mantemos um bom nível.

