Conselho Deliberativo aprova orçamento do Internacional

O Conselho Deliberativo aprovou o orçamento do Internacional para o próximo ano. Na reunião realizada na segunda-feira (17), a proposta apresentada pela gestão do presidente Alessandro Barcellos passou por 114 votos a favor e 97 contra, além de 8 abstenções. No planejamento para o próximo ano, está previsto um superávit de R$ 283 mil, mesmo sem a participação em competições internacionais.

O relatório do Conselho Fiscal, que sugeriu a anuência à proposição, porém, indicava preocupação sobre o nível de endividamento do clube.

Orçamento do Inter é aprovado

Entre os números apresentados se destacam a meta de receitas com a de atletas, projetada em R$ 204,9 milhões bruto. Com as deduções relativas a participações, comissões e outros cálculos, o valor líquido chegaria a R$ 118 milhões.

Além disso, há aposta no crescimento do quadro social, com expectativa de chegar a 149 mil associados. Tal cenário pode representar crescimento de pouco mais de 5% nas receitas, chegando a R$ 107,7 milhões.

Também foi considerada pela direção a premissa, em termos financeiros, que o clube terminará o Brasileirão de 2026 como o 10° colocado, projetando receita de R$ 11 milhões. Os custos operacionais com o futebol estão projetados em R$ 402 milhões, envolvendo todos os naipes e categorias. O valor está dividido da seguinte forma:

Futebol masculino: R$ 355,8 milhões; Futebol feminino: R$ 12,4 milhões; Categorias de base masculinas: R$ 33,2 milhões; Escola Rubra: R$ 1,2 milhão.

Durante a sessão no CD, também foi ressaltado aos conselheiros e corrigido na peça orçamentária a previsão inicial de receitas decorrentes com participação em competições da Conmebol. Barcellos comentou que orçamento foi entregue, por questões de prazo, ainda com o Brasileirão em andamento. Um pouco antes do início da sessão, o texto foi atualizado para votação e aprovação dos conselheiros.

