Ficha do jogo INT PAL 11ª RODADA Brasileirão feminino Data e Hora Segunda, 19 de maio, às 20h (horário de Brasília) Local Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS) Árbitro Cassia Franca de Souza (DF) Assistentes Ariela Duarte da Silveira (RS) Onde assistir

O Internacional recebe o Palmeiras neste segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Sesc Campestre, em Porto Alegre, e conta com transmissão do Sportv e retransmissão do Globoplay.

continua após a publicidade

As Gurias Coloradas está na 12ª colocação na tabela e busca se distanciar da zona de rebaixamento, além de buscar vaga na segunda fase da competição.

O Internacional tem apenas duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas na cometição, e vem de empate por 1 a 1 com o Juventude, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Palmeiras chega embalado no duelo, com vitória diante da Ferroviária, pelo Paulistão, e vice-liderança do estadual. No Brasileiro, a equipe está na terceira colocação, com campanha de seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

As alviverdes têm a artilheira da competição, Amanda Gutierres, além de destaques como Tainá Maranhão e Laís Melo, que vive grande fase.

Palmeiras vence o Flamengo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

Camilla Orlando lida com um departamento médico lotado. Bianca Gomes se recupera de cirurgia no quadril esquerdo, Brena Carolina lida com dores após trauma no tóra, além de Fe Palermo, Diany Martins, Isadora Amaral, Carla Tays e Lais Estevam, todas com desconforto muscular.

continua após a publicidade

A goleira Natascha e a atacante Victoria Liss tratam lesões graves no joelho. Por outro lado, o Verdão pode ter o retorno de Giovanna Campiolo e Poliana, em transição física.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

11ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: segunda, 19 de maio, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Mayara; Capelinha, Bruna Benites e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho, Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.