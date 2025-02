Internacional pode perder Borré para jogo com o Caxias

Não bastasse as ausências de Alan Patrick e Wesley, o Internacional poderá perder o Rafael Borré para enfrentar o Caxias, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O centroavante vem sentindo dores musculares desde a vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, sábado passado (15).

A lesão ainda não foi confirmada pelo departamento médico colorado, mas o certo é que o técnico Roger Machado tem uma dor de cabeça a mais para o confronto decisivo. A presença do colombiano é fundamental para o treinador arrumar o time diante das ausências do meia e do atacante.

Contra o Monsoon, última rodada da etapa inicial do Gauchão, o camisa 19 atuou no lugar de Alan Patrick. Borré já começou tratamento, mas as chances de estar em campo no confronto contra o Grená, é considerada remota. É possível que nem mesmo no jogo de volta, dia 1º, no Beira-Rio, ele não possa atuar.

Por isso, a ideia é tentar recuperá-lo para a decisão da competição − caso o Inter passe pelo time da Serra. O centroavante esteve em campo em oito dos nove jogos do Internacional na temporada até aqui (sete pelo Gauchão, além do amistoso contra a seleção mexicana).

Outros três desfalques nem estrearam ainda

Bruno Tabata está na fase final de transição para voltar a campo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Além de Alan Patrick, Wesley e, agora, Borré, Roger Machado tem outros três desfalques que nem sequer estrearam no Estadual. Desses, o mais perto de retornar é o meia Bruno Tabata, que está na fase final de transição e já trabalha em com o restante do grupo.

O goleiro Sério Rochet se recupera de uma tendinose no joelho esquerdo. O uruguaio também realiza atividades em campo sob supervisão da fisioterapia.

Enquanto isso, Gabriel Carvalho é o mais longe retornar. O jovem de 18 anos continua se recuperando da cirurgia pela qual passou em janeiro. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante um treino da Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary.